6a Expo Agua 2026

SEÑOR DIRECTOR:

En el Foro de la Economía del Agua vimos cómo, frente a la sequía, distintos sectores están enfocados en ganar eficiencia: una agricultura resiliente que produce más alimento con menos agua y una minería que reduce el uso de agua dulce.

Lo que queda pendiente es el sector sanitario. En la Región Metropolitana, uno de cada tres litros de agua potable que produce Aguas Andinas nunca llega a la llave: se pierde en el camino. Gestionar mejor el recurso y recuperar esa pérdida superior al 30% es prioritario para avanzar hacia la seguridad hídrica. Un desafío que no puede esperar a la próxima Expo.

Rodrigo Errázuriz Fernández

Pdte. Junta de Vigilancia 3a Sección río Mapocho