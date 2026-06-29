SEÑOR DIRECTOR:

Respecto del editorial “El debate pendiente sobre la calidad de la educación”, cabe señalar que desde la llegada de la nueva administración el principal objetivo ha sido poner al ministerio al servicio de los aprendizajes. Ello supone abordar urgencias como la modificación al Sistema de Admisión Escolar, pero también avanzar decididamente en el fortalecimiento de la calidad educativa.

Si bien a menudo las iniciativas más comentadas son las legislativas, en la primera cuenta pública se anunció el Plan Chile Aprende y Avanza, estrategia que articula el trabajo de las tres divisiones que conforman el núcleo pedagógico del ministerio. Su propósito es fortalecer la enseñanza de la lectoescritura y la matemática inicial, junto con promover una cultura educativa positiva, coherente con el proyecto educativo de cada establecimiento.

Como parte de este plan, impulsamos que los establecimientos incorporen acciones de lectura inicial en sus Planes de Mejoramiento Educativo, acompañadas de metodologías efectivas para la enseñanza de la lectura y la matemática, además de ampliar la formación docente.

Asimismo, hemos reforzado la red de Liceos Bicentenario para consolidar sus capacidades y liderazgos pedagógicos como motores de mejora en las distintas comunas. Paralelamente, convocamos a directores de todo Chile para reducir la sobrecarga administrativa y devolverles tiempo para lo esencial: liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en base a un diagnóstico compartido.

Desde este semestre, fortaleceremos el apoyo a los establecimientos de menor desempeño, porque ningún jardín ni escuela debe quedar sin las herramientas necesarias para mejorar. La calidad de la educación exige una mirada integral y un trabajo sostenido, compromiso que hoy orienta la labor del Ministerio de Educación.

María Isabel Herrera, Coordinadora de la Unidad de Currículum y Evaluación

María Luisa Orellana, Directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas

Magdalena Plant, Jefa de la División de Educación General