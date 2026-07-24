SEÑOR DIRECTOR:

La indicación que prohíbe el anatocismo, aprobada en medio de la Megarreforma, corre el riesgo de perjudicar precisamente a quienes dice proteger. El interés compuesto no es solo una herramienta de cobranza; es también el mecanismo que permite que un depósito a plazo o una cuenta de ahorro rentabilicen en el tiempo. Eliminarlo de raíz reduce la rentabilidad del ahorro de millones de chilenos que usan instrumentos simples para financiar su vivienda o su jubilación.

Además, la banca no absorberá sin más el mayor riesgo de no poder capitalizar intereses en créditos morosos: lo trasladará a tasas de entrada más altas para todos los deudores, encareciendo el crédito hipotecario, de consumo y para pymes. El resultado más probable no es menos deuda, sino menos acceso al crédito formal y más exclusión financiera.

Como bien ha advertido la CMF, su costo de implementación es enorme. Antes de prohibir, conviene perfeccionar los límites ya existentes.

César González Zúñiga

Director Magíster de Analítica para los Negocios

Universidad Autónoma de Chile