Atención a la otra urgencia

SEÑOR DIRECTOR:

La ley 21.778 —”ley de los 60 minutos”— obliga a garantizar actividad física diaria a los escolares chilenos. La urgencia es real, pues sólo el 26,4% de las niñas y niños cumple la recomendación mínima de movimiento, el 50% tiene sobrepeso u obesidad y el 35% de los estudiantes de educación media padece ansiedad o estrés. Somos uno de los países más sedentarios del mundo.

La experiencia internacional demuestra que es posible revertirlo. España lo hace integrando pausas activas dentro de las clases, sin infraestructura adicional, con resultados probados. Canadá, en cambio, nos advierte que en Ontario se impuso la norma sin capacitar a sus docentes y hoy solo el 23% la cumple. Quebec lo hizo con formación y recursos y el 72% de los colegios la adoptó como prioridad.

Chile tiene hoy la misma disyuntiva. La escuela es el único espacio que garantiza que todas las niñas y niños accedan a la actividad física por igual, pues todos asisten a ella por ley. Esa transversalidad es irremplazable. Sólo desde la escuela podemos producir el cambio cultural que haga de la actividad física algo genuino en la vida de cada chilena y chileno. Tenemos la ley. Elijamos hacerlo bien.

Álvaro Vial L.

Ian Mac Niven C.

Fundación Deporte Local