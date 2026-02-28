SEÑOR DIRECTOR:

La creación del Comité Interministerial de Infraestructura reconoce algo fundamental: la infraestructura pública es un habilitante para la calidad de vida, la productividad y el desarrollo. En un país con profundas brechas regionales, contar con coordinación y planificación estratégica es indispensable.

Sin embargo, el desafío no es solo coordinar, sino gobernar con visión de largo plazo. La experiencia chilena muestra que la discontinuidad política ha debilitado carteras y prioridades estratégicas. Una institucionalidad alojada en una estructura sectorial -como el Ministerio de Obras Públicas-, difícilmente asegura autonomía técnica y permanencia más allá del ciclo gubernamental.

Chile necesita una instancia con estatura de Estado, capaz de proyectar un Plan Nacional de Infraestructura a 20 o 30 años, con seguimiento público y metas claras. De lo contrario, corremos el riesgo de replicar esquemas de coordinación que ya existen, sin resolver el problema de fondo.

Carlos Zeppelin

Vicepresidente

Consejo de Políticas de Infraestructura