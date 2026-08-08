¿Cómo ordenar la oferta educativa?

SEÑOR DIRECTOR:

Francisca Figueroa, de IdeaPaís, da en el clavo. La caída de la natalidad obliga a repensar la oferta educativa. Precisamente por eso, el sistema necesita mejores reglas de entrada, de salida y, sobre todo, de reordenamiento.

La matrícula disminuirá con o sin política pública. La pregunta ya no es si el sistema escolar se reducirá, sino con qué criterio lo hará. Desaparecerán los colegios cuyos sostenedores no logren resistir la caída de matrícula. En otras palabras, decidirá la caja o incluso el azar, no la calidad.

Por eso desde Pivotes proponemos incorporar una tercera alternativa frente a colegios con bajo desempeño o afectados por la caída de matrícula. En lugar de mantener un colegio que no mejora o esperar que desaparezca por falta de matrícula, permitir que sostenedores que ya demostraron buenos resultados asuman su administración o fusionen proyectos educativos, manteniendo las comunidades educativas y aprovechando la infraestructura existente. Es, además, una herramienta gradual y reversible: si el convenio no funciona, puede terminarse. Un cierre, en cambio, no tiene vuelta atrás.

La propuesta no reemplaza la ordenación ni elimina la posibilidad de cerrar establecimientos de mal desempeño cuando corresponda. Lo que hace es incorporar una tercera vía, para que el sistema no tenga que elegir únicamente entre la inacción y el cierre, y para que la calidad también influya en qué proyectos educativos permanecen.

La caída de la natalidad ya está reordenando el sistema escolar. Lo que aún está en discusión es si ese reordenamiento lo decidirá la calidad de los proyectos educativos o, simplemente, la caja.

José Manuel Astorga

María Turner