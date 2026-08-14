¿Copia feliz?

SEÑOR DIRECTOR:

Las 6.308 denuncias por convivencia escolar registradas al segundo trimestre de este año son preocupantes, pero la violencia que vemos no nace en la sala de clases. Los niños observan cómo convivimos los adultos en la casa, en redes sociales, en los estadios y en la calle. Ven agresiones, descalificaciones y cómo normalizamos saltarnos las reglas, como ocurre con la evasión en el transporte público. Todo ello debilita el respeto, la confianza y el tejido social.

Junto con fortalecer las herramientas de los establecimientos, debemos volver a poner a la familia y a la comunidad en el centro. Es ahí donde se aprende a respetar límites, manejar la frustración y construir los vínculos que sostienen la cohesión social.

Tenemos que mejorar protocolos y sanciones, pero ninguna norma será suficiente si los adultos no predicamos con el ejemplo. Los niños aprenden más de nuestros actos que de nuestras palabras.

Anne Traub

Directora ejecutiva Fundación Familias Primero