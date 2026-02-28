El dilema
SEÑOR DIRECTOR:
Los titulares de diversos medios tratan la “crisis que enfrenta el gobierno” en el caso del cable submarino China/Chile.
Me da la impresión que el problema será del próximo gobierno. Si le pone término, se echa encima a China, si no, a Estados Unidos. Vaya dilema.
Franco Brzovic G.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.