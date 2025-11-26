Filantropía e impacto sostenible

SEÑOR DIRECTOR:

La filantropía dejó de entenderse solo como un acto de buena voluntad para ser una práctica profesional y estratégica. El sector ha mostrado un crecimiento sostenido, con un alza de 57,7% acumulado en las donaciones entre 2018 y 2023, según el 2° Barómetro de la Filantropía (CEFIS UAI, 2024), muy por sobre el crecimiento promedio del PIB en el mismo período. En plena pandemia, incluso, el monto donado llegó a un peak de $338 mil millones.

El desafío no es solo crecer en montos, sino profundizar el impacto. La experiencia muestra que transformar la vida de las personas requiere fortalecer sus trayectorias, acompañando su desarrollo. También ha quedado claro que los cambios más significativos ocurren en los territorios, cuando las soluciones se diseñan desde las necesidades de las comunidades.

Las organizaciones deben estar fortalecidas para generar impacto, combinando financiamiento, formación y acompañamiento técnico; y evaluar es esencial para ajustar y escalar iniciativas efectivas. Por eso, la colaboración entre donantes, Estado, academia y sociedad civil es una condición vital para amplificar resultados y construir confianza.

Según el estudio Sociedad en Acción (UC 2025), los principales desafíos del sector son el financiamiento sostenible, la incidencia y el fortalecimiento de capacidades. Profesionalizar la filantropía implica avanzar en esos frentes y, sobre todo, profundizar su coordinación y articulación para construir un ecosistema más coherente y colaborativo.

La profesionalización es una nueva manera de entender la acción social: basada en evidencia, articulada con el territorio y sostenida en el tiempo. Solo así la filantropía contribuirá al desarrollo para Chile.

Jorge Matte

Presidente Fundación MC

Alejandra Grebe

Directora ejecutiva de Fundación MC

Magdalena Aninat

Presidenta consejo asesor del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (CEFIS) UAI