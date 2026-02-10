Gaviota de oro para el BC

SEÑOR DIRECTOR:

Una excelente noticia el dato de inflación para el primer mes de este año. En efecto, por primera vez, luego de cinco largos años, la inflación general en 12 meses se sitúa por debajo del 3%, guarismo que, dicho sea de paso, constituye la meta inflacionaria del ente rector.

La nota de cautela la pone el dato para la inflación sin volátiles, esto es, la medida subyacente de inflación; así es, puesto que continúa algunas décimas por sobre el 3% (3,4% en 12 meses para ser más precisos). Y sabemos muy bien que para el Banco Central la medida subyacente representa un mejor termómetro de la inflación en la economía, puesto que refleja con mayor precisión las presiones inflacionarias existentes.

Dicho lo anterior, solo queda reconocer el gran trabajo realizado por el instituto emisor durante estos años en su lucha contra la inflación. Mediante una política monetaria estricta, rigurosa y consistente logró hacer retroceder la inflación desde un 14% hasta el 2,8% actual.

Cabe preguntarse si habríamos alcanzado antes esta meta sin los recientes déficits fiscales significativos.

Rodrigo Montero

Decano Facultad de Administración y Negocios

Universidad Autónoma de Chile