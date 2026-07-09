IA y propiedad intelectual

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana, el gobierno busca “revivir” la propuesta de modificación a la Ley de Propiedad Intelectual, para permitir que agentes de la IA puedan hacer uso de los contenidos y obras protegidas por derechos autorales, sin mediar autorización ni remuneración por ello.

Si bien aún no se conoce el detalle de la reposición que el gobierno haría en el Senado, queremos hacer constar nuestra preocupación como entidad defensora de los derechos colectivos de autores y editoriales de Chile, ante una propuesta que amenaza a todos quienes trabajamos en la producción intelectual. Nos sumamos a otras importantes organizaciones, como la ANP y la SCD, en la búsqueda de caminos que permitan el avance de las herramientas tecnológicas, sin que eso signifique ir en desmedro de los creadores de contenidos. Sin autores, la IA del futuro no tendrá de qué nutrirse.

Diego Muñoz Valenzuela

Presidente

Sociedad de Derechos de las Letras (Sadel)