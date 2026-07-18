SEÑOR DIRECTOR:

Una de las máximas más importantes del pensamiento kantiano es la que establece que el ser humano, en cuanto agente racional y autónomo, es siempre un fin y jamás mero medio. Esta idea, que goza de aceptación transversal, podría verse gravemente afectada por el proyecto que busca supeditar la interrupción del embarazo a la escucha de latidos del nonato. Por un lado, la propuesta instrumentaliza a las mujeres porque utiliza su experiencia emocional para coaccionarlas a preservar la vida intrauterina. Por otro lado, al afirmar que el “escándalo de los abortistas” mostraría que “el aborto es el asesinato del hijo de una madre”, el autor del proyecto reduce una comprensible reacción de malestar a un simple recurso retórico. El debate ético es valioso, pero debe enmarcarse en el respeto por la dignidad de las personas.

Álvaro Muñoz Ferrer

Doctor en Filosofía