Lecciones del 4S

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    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Al cumplirse cuatro años del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, conviene recordar que su resultado no fue patrimonio de la política, sino la expresión de una ciudadanía que asumió un papel protagónico en una de las decisiones más relevantes de nuestra historia reciente.

    El Rechazo se construyó mucho más allá de los partidos y sus dirigencias. Miles de ciudadanos se organizaron, estudiaron la propuesta constitucional y promovieron espacios de información y deliberación. A ese esfuerzo se sumaron gremios, asociaciones, comunidades y numerosas organizaciones de la sociedad civil que contribuyeron a una conversación que difícilmente la política habría podido conducir por sí sola.

    Esta participación tuvo un valor que trasciende el resultado electoral. Demostró que una sociedad civil activa puede involucrarse en los asuntos públicos e influir legítimamente en las grandes decisiones nacionales. Por ello, resulta injusto atribuir el triunfo del Rechazo a determinados sectores o liderazgos políticos. Los partidos tuvieron un papel importante, pero no fueron sus únicos protagonistas.

    El 4 de septiembre dejó una lección vigente: la democracia también vive en la sociedad civil, en sus organizaciones intermedias y en ciudadanos dispuestos a asumir una responsabilidad por el destino común. Reconocer ese protagonismo no significa desconocer el papel de la política, sino poner cada cosa en su lugar.

    El Rechazo fue, ante todo, una decisión soberana de los ciudadanos, fortalecida por una sociedad civil que supo organizarse, participar y hacerse escuchar.

    Juan Francisco Mackenna, Paula Santa María C., Paula Santolaya, Mauricio Pérez Labbé, Rafael Fontecilla, Carlo Siri, Patricio Hurtado

    Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos

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