Mensaje de los electores

    SEÑOR DIRECTOR:

    Si bien mis expectativas en este ámbito son moderadas, confío en que los representantes políticos hayan captado el mensaje inequívoco transmitido por el electorado.

    Los ciudadanos esperamos que nuestros representantes defiendan con determinación las ideas que consideran ventajosas y se opongan con firmeza a aquellas que perciben como perjudiciales, en lugar de negociar modificaciones menores y aprobar propuestas deficientes bajo el argumento de haberlas mejorado o de que la alternativa original era aún menos favorable. La primera conducta les otorga respeto, adhesión y legitimidad, mientras que la segunda los convierte en meros cómplices.

    Si bien la búsqueda de acuerdos en ocasiones puede ser beneficiosa, existen asuntos que simplemente no admiten negociaciones. Es preferible declinar de manera firme y explícita una propuesta deficiente en lugar de realizar ajustes para hacerla en apariencia aceptable. El desapego del electorado hacia una parte significativa de los políticos y la polarización que se ha generado parecen ser consecuencias directas de esta mala práctica cuyos resultados, espero ahora, les sean evidentes.

    Hans Christiansen

