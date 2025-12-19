¿Nuevo auge de inversión para economía chilena?

SEÑOR DIRECTOR:

En su último IPoM, el Banco Central corrigió al alza la proyección de crecimiento para 2026, estimando una expansión anual de hasta 3%. También mejoró las perspectivas de inversión, proyectando un crecimiento anual de 7% en 2025 y 4,9% en 2026, lo que lleva a preguntarse si la economía chilena está ingresando a un nuevo auge de inversión.

La respuesta exige cautela. Por una parte, se observa un fuerte contraste de la dinámica actual de inversión respecto a años previos, recordando que la formación bruta de capital fijo registró variaciones interanuales de -0,1% y -1,4% en 2023 y 2024, respectivamente. Es decir, parte del crecimiento que registrará la inversión se sostiene en una base de comparación menos exigente. Por otra, se debe considerar que el mayor impulso a la inversión se concentra en maquinaria y equipos, mientras el componente construcción y otras obras continúa rezagado, reflejando un desempeño dispar entre sectores.

Las perspectivas futuras perpetúan esta dinámica. El mayor precio del cobre y los recientes ajustes regulatorios siguen posicionando proyectos mineros y energéticos como principales motores de la inversión en Chile. Si bien la mejora en expectativas empresariales y en las condiciones financieras podría extender este impulso a otros sectores, su aporte seguirá siendo secundario.

En este marco, el próximo gobierno enfrenta el desafío de consolidar un crecimiento de inversión sostenido y transversal. Así, avanzar en una reforma tributaria procrecimiento y mejorar la eficiencia del sistema de permisos serán acciones claves, pero que sólo realizadas correctamente permitirían afianzar un auge de inversión para la economía chilena.

Valentina Apablaza

Investigadora Observatorio del Contexto Económico (OCEC) UDP