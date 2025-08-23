Oportunidad para Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Chile necesita acelerar la inversión en proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y, en especial, aquellos que fortalezcan la seguridad pública. Durante una reciente misión gremial a Lima, conocimos de cerca el modelo de “Obras por Impuestos”, vigente en Perú desde 2008, implementado con éxito en Reino Unido, Colombia y otros países, del cual destacamos su enorme potencial para nuestro país.

Este permite que las empresas adelanten el pago de una parte de su impuesto a la renta y destinen esos recursos a financiar y ejecutar a su costo proyectos de trascendencia social priorizados por las autoridades. El resultado es claro: obras de alto impacto ciudadano que se concretan en menos tiempo, con mayor eficiencia y con una alianza efectiva entre el sector público y el privado.

En el contexto de la seguridad ciudadana, la implementación de este modelo en Chile podría marcar un antes y un después. Imaginen comisarías construidas o modernizadas en meses, sistemas de iluminación pública que disuadan el delito, barrios comerciales renovados y protegidos o la incorporación rápida de guardias de seguridad municipales. Todo esto, gracias a un esquema que moviliza recursos privados para enfrentar problemas públicos.

No es solo un mecanismo tributario, sino una herramienta de desarrollo y cohesión social. “Obras por Impuestos” es una fórmula probada que Chile podría implementar para responder a las demandas más urgentes. Es por eso que llegamos con esta propuesta a los candidatos presidenciales y futuros tomadores de decisiones para que puedan impulsar esta medida y así contribuir desde la empresa privada a financiar obras necesarias para mejorar la seguridad de todos los chilenos.

José Pakomio

Pdte. Cámara Nacional de Comercio