SEÑOR DIRECTOR:

Valoramos que el MTT haya tomado la decisión de crear las patentes verdes en nuestro país. Esta política permite diferenciar de forma clara a los vehículos electrificados y que tienen cero o bajas emisiones. Sin embargo, uno de los fundamentos principales para esta política es también que los equipos de emergencia puedan identificar mejor estos vehículos, pues operan con baterías de alta tensión y pueden producir incluso la muerte de un rescatista por electrocución.

Por ello, nos ha llamado la atención que no estén incluidos otros tipos de vehículos electrificados como los híbridos auto-recargables (HEV) o los de pila de hidrógeno (FCEV). Esos autos también operan con alta tensión y una manipulación inadecuada puede resultar mortal en una operación de rescate. Creemos que sería importante perfeccionar esta medida y ampliarla a todo tipo de vehículos electrificados con baterías de alta tensión.

Ignacio Funés

Director Toyota Chile