SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La nueva jugada de Lagos en la trama bielorrusa: pide su sobreseimiento e insiste en salir de la cárcel

    Luego de cinco meses en Capitán Yáber, el abogado insistirá en recuperar su libertad en una audiencia que quedó programada para inicios de junio. Ahí, además, su abogado requerirá la devolución de celulares que le fueron incautados y que se fijen parámetros estrictos para su revisión.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Para el Ministerio Público, Eduardo Lagos es uno de los principales imputados en la trama bielorrusa. Sin embargo, tanto él como su defensa han desplegado una serie de acciones para derribar las imputaciones por los delitos de lavado de activos y soborno que pesan en su contra y por los que se mantiene en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

    De hecho, recientemente el abogado que lo representa, Marcelo Abujiar, presentó un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago donde requirió se fije audiencia para discutir su sobreseimiento definitivo. O sea, busca que se ponga fin al procedimiento penal que se sigue en su contra de manera irrevocable y así quedar libre de la indagación en cuestión.

    “Vengo en solicitar se fije audiencia para efectos de discutir el sobreseimiento definitivo respecto de mi representado, en virtud de lo visto y dispuesto en el artículo 250 letras A y B del Código Procesal Penal”, se lee en el escrito que presentó la defensa la jornada del 14 de abril.

    Pero eso no fue todo. A través del mismo documento y en caso de no tener éxito con la mencionada petición, también requirieron que se habilite la audiencia para discutir sobre la modificación de la medida cautelar. Desde el 15 de noviembre de 2025, se mantiene privado de libertad, al igual que los imputados Mario Vargas y Gonzalo Migueles.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Lo anterior, porque de acuerdo con las evaluaciones que han hecho, la defensa estima que hay elementos que han hecho variar las circunstancias ponderadas cuando se dispuso esta medida cautelar.

    “Por medio de este acto vengo en solicitar se fije audiencia de revisión de medidas cautelares, con la finalidad de evaluar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre mi representado, el señor Carlos Eduardo Lagos Herrera, toda vez que a la fecha existen nuevos antecedentes, los cuales serán expuestos en la audiencia que en este acto se solicita”, se detalla en la petición.

    Por determinación del juez Mario Cayul, la audiencia en que se discutirán los puntos señalados quedó programada para el 2 de junio a partir de las 9.00 horas, en la Torre C del Centro de Justicia de Santiago.

    Devolución de objetos incautados

    Aunque la mayor apuesta de Lagos es lograr su sobreseimiento definitivo, su abogado también ingresó un segundo escrito donde pidió una audiencia de cautela de garantías, por hechos que también serán objeto de discusión en la cita programada para inicios de junio.

    Ahí mismo, además, requerirán la devolución de parte de especies que le fueron incautadas. Específicamente, su teléfono celular y dineros confiscados el 3 de noviembre en el marco del procedimiento de entrada y registro a su oficina.

    Requirió, igualmente, que se le entreguen los elementos que fueron requisados desde la casa de su asistente, María Pía Peñaloza, y que son de propiedad de su estudio de abogados. Se trata de elementos que fueron incautadas el 23 de febrero de 2026 y entre los que se cuenta un computador y un teléfono, los cuales estaban en dicho domicilio ya que Peñaloza estaba con postnatal.

    Eduardo Lagos pide su sobreseimiento. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “La cautela de garantías, consagrada en el artículo 10 del Código Procesal Penal, es el mecanismo idóneo para solicitar al juez de garantía la adopción de medidas que aseguren el respeto a los derechos fundamentales del imputado cuando estos puedan verse afectados por diligencias de investigación, como la incautación y análisis de dispositivos electrónicos”, mencionó Abujiar en el requerimiento.

    La defensa busca proteger, como precisó el abogado, datos personales ajenos a la investigación, el secreto profesional con el que debe cumplir Lagos por su rol de abogado, y datos de clientes o empresas que no forman parte del proceso penal.

    “En dichos dispositivos existe información de terceros que pueden verse afectados (...) La revisión indiscriminada de un dispositivo por parte de la Fiscalía o las policías puede vulnerar la estrategia de defensa y la confidencialidad abogado-cliente”, argumentó la defensa.

    Para Lagos “resulta del todo plausible restringir el acceso a información sensible o ajena al caso, para lo cual es menester limitar a términos de búsqueda (palabras clave) o rangos de fechas específicos vinculados estrictamente al hecho punible, como también se establezca límites respecto de la extracción de datos para asegurar que no se acceda a carpetas personales o amparadas por secreto profesional".

    Más sobre:Eduardo LagosMarcelo AbujiarLa Tercera PMTrama bielorrusa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    La improbable alianza de Claudio Castro, Ximena Lincolao y Juan Sutil por el cerro Renca

    La “espada de Damocles” pende sobre Alessandri: la difícil decisión de cómo tramitar el megaproyecto de Kast

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Lo más leído

    1.
    Asociaciones gremiales de Gendarmería se disuelven tras publicación de ley que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad

    Asociaciones gremiales de Gendarmería se disuelven tras publicación de ley que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad

    2.
    Fue publicado en el Diario Oficial: Comenzó a regir la alerta sanitaria oncológica decretada por el gobierno de Kast

    Fue publicado en el Diario Oficial: Comenzó a regir la alerta sanitaria oncológica decretada por el gobierno de Kast

    3.
    La apuesta de Bellolio, Sichel y otros alcaldes de derecha para tomar control de la discusión política que lleva la AChM

    La apuesta de Bellolio, Sichel y otros alcaldes de derecha para tomar control de la discusión política que lleva la AChM

    4.
    Megarreforma de Kast incluye moratoria de cuatro años al ingreso de nuevas instituciones educacionales a la gratuidad

    Megarreforma de Kast incluye moratoria de cuatro años al ingreso de nuevas instituciones educacionales a la gratuidad

    5.
    Tohá, la vigilante de Steinert: exministra convoca a su equipo de La Moneda para hacer seguimiento de seguridad

    Tohá, la vigilante de Steinert: exministra convoca a su equipo de La Moneda para hacer seguimiento de seguridad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”
    Chile

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    La improbable alianza de Claudio Castro, Ximena Lincolao y Juan Sutil por el cerro Renca

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence
    Negocios

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    FNE pide eliminar cobro de “tarifa de seguridad” por parte de los terminales portuarios y que estos sean multados

    Andina anuncia inversiones por US$500 millones y su presidente llama a recuperar el dinamismo económico

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda
    Tendencias

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao
    El Deportivo

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao

    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    Compañero de Arturo Vidal en la Juventus fallece en trágico accidente automovilístico

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla
    Tecnología

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler
    Cultura y entretención

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú
    Mundo

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Iratxe García, eurodiputada española: “Creo que es necesario el contar con perfiles como Boric en la cumbre progresista de Barcelona”

    Guterres aplaude el alto al fuego de diez días anunciado por Trump entre Líbano e Israel

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde