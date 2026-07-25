¿Quién defiende a las madres?

SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos días parlamentarios han manifestado su apoyo al proyecto de ley “Escucha su Corazón”, argumentando que busca defender la vida del que está por nacer e, incluso, argumentando que podría contribuir a aumentar la natalidad. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿son igualmente provida una vez que los niños nacen?

¿Qué han hecho para combatir la discriminación laboral que enfrentan miles de mujeres por el solo hecho de ser madres? ¿Han defendido a quienes son despedidas o perjudicadas por ejercer los derechos que les reconoce la Ley de Conciliación? ¿Han impulsado medidas concretas para promover la conciliación entre trabajo y familia? ¿Han impulsado la instalación obligatoria de mudadores en todos los baños públicos para madres y padres? Chile atraviesa una profunda crisis de natalidad. Pero difícilmente más mujeres querrán ser madres mientras la maternidad siga siendo sinónimo de discriminación, castigo laboral y brecha salarial.

Defender la vida del que está por nacer es sin duda legítimo y respetable. Sin embargo, ser verdaderamente provida también exige proteger a las madres. Defender la vida no es limitarse al embarazo. También significa garantizar que los niños crezcan en condiciones dignas, con oportunidades y apoyo socioemocional.

Verónica Campino García Huidobro

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar