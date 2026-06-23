Reformas
SEÑOR DIRECTOR:
Hoy, con la distancia que da el tiempo, las grandes reformas en educación, impuestos y trabajo parecen menos cercanas a una redención social que a una advertencia desoída. Lo que se llamó fantasmas de la derecha fue, quizás, la sombra anticipada de políticas erradas, envueltas en el lenguaje noble de los derechos sociales y en la promesa de una salvación que nunca terminó de llegar. Repetir esos errores se debe evitar.
Alejandra Velasco Ibáñez
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