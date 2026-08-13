Tecnologías deshumanizadas

SEÑOR DIRECTOR:

Las prioridades del nuevo Fondecyt postdoctoral ubican la inteligencia artificial entre las tecnologías de frontera, junto con la robótica y la computación avanzada. Esa dimensión es indispensable, pero incompleta. La IA opera sobre el lenguaje, la cultura y el conocimiento social; reproduce sesgos y plantea dilemas en torno a la privacidad, el trabajo, la educación, la desinformación y la democracia. Comprenderla exige conocimientos de ingeniería, informática y matemáticas, pero también de lingüística, filosofía, historia, derecho, artes y ciencias sociales. Priorizar la IA mientras se relegan estas disciplinas resulta contradictorio.

La soberanía tecnológica no consiste solo en usar o programar sistemas creados en otros países, sino en disponer de capacidades para decidir cómo y para qué incorporarlos.

Flavio Salazar Onfray

Profesor Universidad de Chile

Exministro de Ciencia, Tecnología,

Conocimiento e Innovación