SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Un Congreso unicameral de facto

    Por 
    Cartas al director
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Más de mil seiscientas indicaciones al megaproyecto de reactivación económica no buscaban mejorarlo. Solo pretendían dilatarlo y torpedearlo. La oposición jamás se planteó un debate de fondo: su apuesta fue la obstrucción, una guerra legislativa que el diputado Jaime Araya (ind.-PPD) anunció por streaming, sin rodeos, como un “tsunami”. Que el proyecto fuera desangrándose lentamente. Sin embargo, el cálculo falló. La Moneda, en una jugada estratégica, respondió con una indicación sustitutiva que, apoyada en su mayoría en la Comisión de Hacienda de la Cámara, barrió en bloque con buena parte de las enmiendas que se mantenían vigentes luego del proceso de admisibilidad. Si bien ambas potestades son legítimas para mejorar un proyecto de ley, acá el espíritu fue buscar la derrota del adversario en el caso del progresismo, y defender como sea, en el caso del oficialismo.

    La oposición dio un paso en falso. Se farreó una posibilidad de mostrar una versión distinta a la que tuvo en el segundo gobierno del ex Presidente Piñera. Prefirió la trinchera, y el gobierno, necesitado del aire que le puede dar la aprobación de esta ley, respondió sin filtros. Si bien el proyecto avanzó, todo indica que el episodio volvió a golpear la credibilidad ya frágil de la Cámara de Diputados y Diputadas, que vuelve a aparecer como un espacio de obstrucción y no de deliberación.

    En resumen, transformaron al Congreso en uno unicameral de facto. La discusión sustantiva terminará dándose en el Senado, que recupera el papel de válvula de racionalidad del sistema.

    Rodrigo Arellano

    Vicedecano Facultad de Gobierno UDD

    Más sobre:CongresoLey miscelaneaOposiciónPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Gustavo Santaolalla: “Corazones es un discazo y Jorge González es un artista gigante”

    Gobierno de Bolivia destaca resultados de corredor humanitario en medio de bloqueos: “El objetivo era salvar vidas”

    Denuncian el secuestro de 42 estudiantes de un colegio de Nigeria

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Municipalidad de La Florida inicia entrega de vales de gas para hogares y anticipa fiscalización por mal uso
    Chile

    Municipalidad de La Florida inicia entrega de vales de gas para hogares y anticipa fiscalización por mal uso

    Decretan prisión preventiva contra imputado por dos homicidios calificados en Recoleta

    Juzgado de Garantía de Santiago decreta prisión preventiva a hombre acusado de homicidio en Recoleta

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Negocios

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    En vivo: Limache busca ser líder de la Liga de Primera ante una UC que mira de reojo la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Limache busca ser líder de la Liga de Primera ante una UC que mira de reojo la Copa Libertadores

    Universidad de Concepción sale airoso de Rancagua y llena de dudas a O’Higgins de cara a la Copa Sudamericana

    Preocupación en Calama: hincha cae desde la tribuna en partido de Cobreloa y es retirado en ambulancia

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Gobierno de Bolivia destaca resultados de corredor humanitario en medio de bloqueos: “El objetivo era salvar vidas”
    Mundo

    Gobierno de Bolivia destaca resultados de corredor humanitario en medio de bloqueos: “El objetivo era salvar vidas”

    Denuncian el secuestro de 42 estudiantes de un colegio de Nigeria

    Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en el sur de Líbano pese al alto el fuego

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada