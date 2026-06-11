Una mirada distinta a la delicuencia adolescente

SEÑOR DIRECTOR:

Según estudios de la Fiscalía Nacional entre 2019 y 2025, el 10% de los adolescentes entre 14 y 17 años que están en el sistema penal concentró el 36% de la carga delictual total. Y el 1% de estos jóvenes acumuló el 8% de los delitos cometidos en ese período. Son los “infractores prolíficos”, que registran, en promedio alrededor de 13 delitos cada uno.

Desde el Ministerio Público estamos impulsando –con apoyo del BID- una iniciativa que busca intervenir este núcleo reducido de infractores. Es una estrategia inspirada en experiencias internacionales de “disuasión focalizada”(pulling levers), que han mostrado resultados positivos en realidades golpeadas por la violencia letal, asociada a la participación de jóvenes en asociaciones criminales.

La idea es reforzar simultáneamente la percepción de certeza frente a la acción policial y de persecución penal, pero también ofrecer alternativas reales para interrumpir trayectorias criminales persistentes, considerando factores de vulnerabilidad profundos como deserción escolar, entornos familiares fragmentados, consumo problemático de drogas, exposición temprana a violencia, exclusión social y, en muchos casos, vínculos con organizaciones criminales que los instrumentalizan.

El proyecto busca combinar una persecución penal focalizada y efectiva, junto con mecanismos de evaluación psicosocial y derivación a programas estatales especializados.

Esto requiere trabajo articulado con policías, tribunales, servicios de protección, educación, salud mental, programas de tratamiento y reinserción social. Porque la prevención efectiva de la violencia juvenil no ocurre únicamente en el sistema penal; ocurre también en la capacidad del Estado de llegar oportunamente a quienes aún están a tiempo de salir de esas trayectorias.

Perseguir mejor también puede significar prevenir más. Y cuando hablamos de adolescentes, prevenir a tiempo puede marcar la diferencia entre una trayectoria criminal consolidada y una oportunidad real de reinserción

Ana María Morales Peillard, Gerente División de Estudios, evaluación y análisis avanzado de datos

Alejandra Mera González-Ballesteros, Directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente

Fiscalía Nacional