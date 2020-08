Quadrophenia: el retrato a una generación rebelde

El lunes 20 de mayo de 1964, medios británicos daban a conocer que decenas de jóvenes habían protagonizado incidentes en el balneario de Brighton, al sur de Inglaterra. "La batalla de Brighton" tituló el diario local Evening Argus, luego que bandas rivales se enfrentaran en su paseo costero. Ese mismo fin de semana los incidentes también se habían replicado en las playas de Margate, Clacton, Southend y Hastings.

Quince años después, ese enfrentamiento entre los Mods -con sus trajes elegantes, motonetas y parkas- y los Rockers, con sus chaquetas de cuero, motocicletas y amor por la cultura estadounidense, quedó registrado en Quadrophenia, el largometraje inspirado en el disco homónimo de la banda británica The Who. Un álbum que cómo reveló su líder y guitarrista, Pete Townshend, en una entrevista de 2011, compuso pensando en sus propias experiencias al inicio de la banda. "Fue una mirada a nuestras raíces inspirada por la guerra de egos que sufríamos a mediados de los 70", reveló.

En su relato, dirigido por el novel Franc Roddam, canciones de la ópera rock original, como "The real me", "5:15" y "Love reign o'er me", se convirtieron en el marco perfecto para la historia del londinense Jimmy (Phil Daniels, más tarde protagonista del video "Parklife", de Blur), un muchacho que encuentra un sentido para su vida como parte de los Mods, mientras trabaja repartiendo el correo en una agencia de publicidad. Con su terno inspirado en la moda de los jóvenes franceses e italianos, recorría las calles a bordo de su Lambretta para llegar a los sitios de encuentro con sus compañeros de pandilla, donde compartían bailes, anfetaminas y esos viajes a la costa donde se enfrentaban a los Rockers.

Co-escrita por el mismo Townshend y estrenada el 14 de septiembre de 1979 en el Festival de Cine de Toronto (TIFF), la adaptación cinematográfica del segundo álbum conceptual de The Who se alejó definitivamente de la fantasía y teatralidad de Tommy (1975), para anclarse en una narrativa tradicional que pudiera reflejar el momento de una generación en busca de identidad. "En Quadrophenia escribimos y cantamos sobre algo que conociamos y Tommy era una fantasía", afirmó Townshend.

Con unos emergentes Sting y Ray Winstone (Sexy beast) como coprotagonistas, al pasar el tiempo la cinta se convirtió en una realización de culto, al poder capturar un momento en el tiempo. Décadas después, Townshend todavía se maravilla de su impacto cultural, asegurando a The Times que Quadrophenia tiene “una cualidad eterna”, que permite que cualquiera se identifique con Jimmy o “alguna de esas almas perdidas de una época increíble, cuando la cultura juvenil británica se convirtió en algo que Hollywood nunca podría reversionar (…) Puede ser la primera película que trató al pequeño y tonto héroe con el respeto que realmente no merecía”.