Clint Eastwood, 9 títulos para celebrar 90 años

Por un puñado de dólares (1964)

Nada mejor que El Hombre sin Nombre para hacerse un nombre. Al alero de Sergio Leone, Eastwood protagonizó el primero de una tríada de spaghetti westerns que harían época. Un pistolero vagabundo llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio, y entra al servicio de un clan. Cierta noche, es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión. Uno de los varios remakes occidentales de Yojimbo, de Akira Kurosawa. Dir.: Sergio Leone. Con: Clint Eastwood, Gian Maria Volontè. Disponible en cutt.ly/ByLn32A.

Harry, el sucio (1971)

“No es un actor, así que no se le puede llamar un mal actor”, dijo alguna vez sobre Eastwood la crítica Pauline Kael, una de las voces más hostiles a sus meras apariciones en la pantalla. Eso, sin contar el emblema de fascismo contemporáneo que vio en Harry Callahan: un policía de San Francisco que interpreta la ley a su manera y que lleva consigo el revólver Magnum 44, que él mismo define como “el más poderoso del mundo” cuando le pregunta a un delincuente si acaso debe sentirse afortunado. Y lo pregunta en serio. Dir.: Don Siegel. Con: Clint Eastwood, Andrew Robinson. Disponible en https://cutt.ly/TyLncl7.

Los imperdonables (1992)

Eastwood ya era un veterano en el oficio de dirigir y/o protagonizar westerns cuando hizo y estelarizó este inesquivable en la historia del género, que obtuvo 4 estatuillas, incluyendo Mejor película y Mejor director. Se cuenta que cuando dirigía a Gene Hackman, tomó una pistola y trató de hacerle sentir al actor el peso del arma para quienes la usaban en el Viejo Oeste. Su personaje, Bill Munny, es un cazarrecompensas retirado que acepta un último trabajo: ir tras los pasos del infeliz que le tajeó la cara a una prostituta. Dir.: Clint Eastwood. Con: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman. Disponible en Qubit.tv.

Un mundo perfecto (1993)

“Butch” Haynes (Kevin Costner) escapa de la cárcel junto a un compañero de prisión, viéndose ambos llevados a secuestrar a un niño de 6 años, miembro de una familia de testigos de Jehová. Tras peripecias, robos y confesiones, se creará entre Butch y el pequeño una amistad de las que rara vez Hollywood da cuenta. El célebre crítico Roger Ebert dijo de ella en el Chicago Sun-Times: “Una película que cualquier director vivo podría estar orgulloso de firmar”. Dir.: Clint Eastwood. Con: Kevin Costner, Clint Eastwood. Disponible en Youtube.

Los puentes de Madison (1995)

Ninguna otra película de Eastwood, probablemente, le ha redituado tanto a la industria del papel tissue. La breve pero intensa relación entre Francesca (Meryl Streep) y Robert (Eastwood) es de esas experiencias emocionales que se atesoran más allá de toda reserva. Una película, según anotó Héctor Soto, “grande y sobrecogedora en el desarrollo de esa idea maravillosa que supone el encuentro de dos seres que se aman en una cita a ciegas con el destino y una certeza que sólo se puede tener una vez en la vida”. Dir.: Clint Eastwood. Con: Clint Eastwood, Meryl Streep. Disponible en Qubit.tv.

Gran Torino (2008)

Walt Kowalski (Eastwood) es un veterano de Corea que vive en un barrio degradado de Detroit, que se queja porque un hijo suyo compra autos de marca extranjera y que se avergüenza de los jóvenes blancos que tratan de imitar o de caerles simpáticos a sus coetáneos negros. Un viejo xenófobo a quien, sin embargo, se ve al final protegiendo con su vida a sus vecinos orientales. Una cinta sobre el país que añora su protagonista, desbordado por un país que no le gusta. Dir.: Clint Eastwood. Con: Clint Eastwood, Bee Vang. Disponible en Qubit.tv .

Jersey Boys (2014)

Cualquiera que haya enganchado con el subgénero de la biopic musical, de El gran Caruso a Bohemian rhapsody, debería darle una oportunidad a esta película sin grandes estrellas ni recursos audiovisuales a la moda, que pasó casi de largo por la cartelera local. Esta historia de cuatro jóvenes extraviados, The Four Seasons, de algún modo redimidos por la música popular, supone una nueva epopeya de la gente común. Un filme sereno y fascinante, bien pensado y mejor ejecutado. Dir. Clint Eastwood. Con: John Lloyd Young, Erich Bergen. Disponible en Qubit.tv

Sully (2016)

Tom Hanks es el little guy enfrentado al sistema, tema eastwoodiano donde los haya. Es “Sully” Sullenberger, piloto de US Airways que en 2009 amarizó en el río Hudson, salvando las vidas de 155 personas. Todos lo creen héroe, menos los federales, y ahí empiezan sus padecimientos. He acá una película de rara familiaridad y uno de los filmes más certeros, íntimos y valiosos en la ilustre carrera de Eastwood. Clásico en el más trascendente sentido del término. Dir.: Clint Eastwood. Con: Tom Hanks, Aaron Eckhart. Disponible en Netflix.

La mula (2018)

Con 88 años y sin arrugarse, si cabe decirlo así, Eastwood vuelve a ponerse delante y detrás de la cámara para contar la increíble historia de un florista quebrado que se convierte en chofer de tipos que le pagan demasiado bien como para no ser narcos. “A sus años”, se probó el actor y director como uno de los más notables en actividad, dentro o fuera de Hollywood. Con eso debería ser suficiente para recomendar este filme sufriente y gozoso, trágico y cómico. Dir.: Clint Eastwood. Con: Clint Eastwood, Patrick L. Reyes. Disponible en HBO Go.