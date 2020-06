Neón Singles: 12 escritoras comparten sus cuentos en la web

En muchos sentidos, la emergencia sanitaria ha proyectado sombras sobre nuestra forma de vida. Pero en medio de ella, el arte y la literatura pueden ofrecer compañía, calidez y momentos de luz. Algo de ello encierra el nuevo proyecto del sello Neón: una colección de cuentos gratuitos liberados en la web, dirigida por la escritora María Paz Rodríguez, autora de Mala Madre y Niñas Ricas.

Con el título Neón Singles, la colección reúne a 12 escritoras chilenas actuales, y cada semana liberará un cuento en la red. Publicados en formato ebook, los relatos estarán disponibles gratuitamente durante una semana, a partir de este domingo, en la web de Neon Ediciones y en su cuenta de Instagram @neonediciones . Luego de ese período permanecerán en las plataformas que distribuye ebooks Patagonia: librospatagonia.com, Amazon, Google play, iTunes. “Cada uno vale $1,00 dólar, con la idea de que las personas puedan seguir leyendo a muy bajo precio y no perderse ninguno de los relatos de este conjunto”, dice María Paz Rodríguez.

Neón Singles parte con Helechos, un relato de Catalina Infante ambientado en la pandemia. El grupo de autoras lo integran también Claudia Apablaza, Camila Gutiérrez, Paulina Flores, Romina Reyes, Begoña Ugalde, Carolina Brown, Bernardita Bravo, Carmen García, Eleonora Aldea, Victoria Valenzuela y María Paz Rodríguez.

De algún modo, las escritoras convocadas comparten rasgos generacionales. “El corte generacional no fue pensado ni planeado, aunque se dio y de alguna manera, el diálogo entre escrituras, también”, dice la editora. “A la mayoría yo las había leído y me interesaban sus proyectos, quizás el criterio fue ese. Y sí, hay cruces temáticos, en los estilos narrativos que cada una trabaja. Es una suerte que hasta ahora, todo lo que estaremos publicando me gusta un montón, la verdad es que en el trabajo de edición he quedado muy sorprendida con los relatos que han mandado”.

¿Son relatos de pandemia? ¿Qué paisajes emocionales aparecen en el conjunto?

Creo que hay varios con escenarios distópicos, estoy pensando en el cuento de Catalina Infante (Helechos) que es el que abre la colección y que justamente fue escrito en plena pandemia. A su vez, me encontré con relatos más oníricos como el de Carolina Brown (Estrellas detrás de los párpados), Claudia Apablaza (Creo que te inventé en mi mente), Carmen García (El idioma de los pájaros) o el mío Los Tigres, en los que hay cierto diálogo de imaginarios, creo. O con cuentos que funcionan como parte del universo de otros textos, como por ejemplo Provincias de la reciente novela Ríos y Provincias de Romina Reyes. La idea también es generar publicaciones en un año en donde está difícil publicar, entonces algunos textos se estaban escribiendo, y este proyecto, quizás, motivó a que muchos de ellos fueran trabajados especialmente para la colección. Y sobre qué paisajes emocionales, me encontré con textos que abordan la extrañeza, que pienso, es el estado que predomina en estas narrativas. Relaciones familiares truncadas; vinculaciones sexo-afectivas que desbordan a sus personajes; mundos que se están extinguiendo donde lo fantástico viene a cambiar los paradigmas de lo conocido.

El ebook es un formato que aún no logra mucha adhesión en Chile, ¿cree que eso puede estar cambiando?

Absolutamente. De hecho, estoy segura. Hace un mes hicimos una campaña en Neón y Ebooks Patagonia, y liberamos la mayoría de nuestros títulos en descarga gratuita, y la verdad es que la respuesta de la gente y el número de descargas que alcanzó cada autor y autora fue muy alta. Además el hecho de que es casi imposible salir y la gente lea en sus teléfonos o dispositivos, permite que el ebook esté funcionando mejor y a solo un clic.

Eleonora Aldea, Paulina Flores, Bernardita Bravo, Catalina Infante, Carolina Brown y Claudia Apablaza.

Alessandro Baricco decía hace un tiempo que él imaginaba muchos relatos y ensayos escribiéndose en este período, ¿la pandemia tendrá repercusiones creativas?

Imagino que sí. No habíamos vivido algo así como sociedad y estoy segura de que nuestra generación quedará marcada por esta pandemia. De todos modos, creo que los y las escritoras estamos un poco acostumbrados al encierro; nuestro quehacer es solitario en muchos sentidos. Entonces ver lo que está pasando; prender las noticias y observar la desolación general que ha significado esta crisis para el mundo, viene a cuestionar qué modelo social queremos reconstruir ahora, pues este ya no nos funciona. Con el Covid-19 ha salido a la luz lo precario y frágil de nuestro sistema económico, político, social, de salud. A qué volvemos. Qué tipo de mundo viene ahora, es la pregunta. Estoy segura de que la ciencia ficción ha previsto momentos como este, pero otra cosa es vivirlo. Entenderlo como experiencia, y que algo de eso se filtre en la escrituras presentes y futuras.

¿De qué modo la crisis ha afectado a Neón? Cómo lo están enfrentando?

Como a casi toda la industria del libro, nos ha afectado la baja en las ventas. Las librerías llevan cerradas meses en su mayoría, cambiando el formato de compra online, no se han podido hacer las ferias presenciales que son nuestro fuerte a la hora de vender, entonces hemos potenciado el formato digital y próximamente, quizás, campañas que le den fuerza a la venta web. Pero por ahora, estamos concentrados en generar proyectos digitales como este de Neón Singles.