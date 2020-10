Festival de Cine Arica Nativa: 101 películas y Werner Herzog

Hace cuatro años, el Festival de Cine Arica Nativa tuvo entre sus invitados al crítico de cine británico Ian Christie, una de las voces más sobresalientes en el universo del estudio cinematográfico y responsable de Scorsese on Scorsese, entre otros libros. En esta ocasión y en plena emergencia sanitaria debido a la pandemia, los responsables del encuentro lograron ir aún más lejos y la gran presencia internacional de la ocasión será nada menos que Werner Herzog, el influyente cineasta alemán conocido por Aguirre, la ira de Dios (1972) y Fitzcarraldo (1982), entre otras películas.

Será un invitado digital (es decir, a través de una charla por Zoom desde Los Angeles), pero ahí estará Herzog a las 20 horas del viernes 13 de noviembre para ofrecer una charla con traducción simultánea al español. Será un encuentro gratuito, como es el carácter por lo demás de todo el festival Arica Nativa, y las primeras personas que se inscriban en la página www.aricanativa.cl este miércoles 6 de octubre a las 12 horas podrán también formularle preguntas al director de Grizzly Man (2005).

La conversación no puede tener un nombre más “herzogiano”, por decirlo de alguna manera, y se llama Voy donde están mis historias: viajes y territorios. Se dará en el portal web del Festival Arica Nativa y también en el facebook del encuentro.

De alguna manera la charla con el cineasta bávaro es una suerte de prólogo a su nueva película, Fireball: Visitors from darker worlds, que ese mismo día 13 de noviembre se estrenará a través de Apple TV Plus a todo el mundo.

La película fue realizada junto al vulcanólogo británico Clive Oppenheimer, que ya había participado en el sobresaliente Encounters at the end of the world (2016), también de Herzog. En esta ocasión, el realizador visita diferentes lugares de la Tierra donde hay evidencia manifiesta (y sorprendente) del choque de meteoritos. Desde las costas del Caribe al este de Francia, o desde la Antártica a una pequeña isla de Oceanía.

No todo es exploración geográfica y elucubración sobre el fin de los dinosaurios en las fauces de un asteroide mortal, sino que también hay un hilo que une el planeta y nuestras civilizaciones ancestrales con su entorno cósmico. Como siempre, a Herzog nunca deja de interesarle el ser humano, aunque esté desquiciado o al borde de la desaparición.

La décimoquinta versión del encuentro de la Primera Región contará con 101 películas en su selección. Las cintas fueron elegidas a partir de 3.245 obras que llegaron al comité del festival y hay nada menos que 10 secciones: Afrika, Rural Cortos, Rural Largos, Jallalla Cortos, Jallalla Largos, Mallku Cortos, Mallku Largos, Pachamama, Filmin' Arica y Wawa.

Según cuenta Gonzalo Navarrete, programador de la muestra, "este año vamos a estar proyectando trabajos audiovisuales de los 5 continentes. Fue una selección difícil, ya que los trabajos que llegaron fueron muy buenos y decidimos ampliar el número de películas por competencia”.

Dentro de los filmes presentes en la competencia está Frontera, la nueva película de la documentalista chilena Paola Castillo, responsable de obras como Genoveva y 74 m2. En esta ocasión también habrá una retrospectiva dedicada a la cineasta francesa Sarah Maldoror (1929-2020), que murió hace seis meses a los 91 años, afectada por covid-19.

Sarah Maldoror, considerara la primera mujer cineasta africana, realizó más de 40 películas y se hizo conocida con Sambizanga (1972), sobre la guerra de liberación de Angola. Todas las cintas se darán en forma gratuita y a través del streaming.