Kitbag: Joaquin Phoenix interpretará a Napoleón Bonaparte en nuevo filme de Ridley Scott

El 14 de octubre, el cineasta Ridley Scott empezó y terminó dos procesos de manera simultánea. Por un lado, acabó con las grabaciones de The Last Duel (2021), un drama que se sitúa en la Francia medieval y que cuenta con las actuaciones de Jodie Cormer, Matt Damon, Adam Driver y Ben Affleck; mientras que por otro, anunció al actor que protagonizará su próxima película, titulada Kitbag.

Joaquin Phoenix fue el elegido por el director para su nueva cinta, en la cual interpretará el papel de Napoleón Bonaparte en su carrera militar hasta declararse emperador. Este sería un reencuentro cinematográfico entre la alianza que trabajó en Gladiator (2000), en donde el actor asumió el rol de Cómodo, el corrupto hijo de Marco Aurelio.

Cómodo

La película será realizada en los 20th Century Studios y también contará con la producción de Kevin Walsh, quien es miembro de la asociación Scott Free del cineasta británico. Asimismo, el guión será escrito por David Scarpa, quien ya trabajó con él en el libreto de All the Money in the World (2017).

El título Kitbag hace referencia al dicho “there is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag”, el cual podría traducirse al español como “hay un bastón de general oculto en la mochila de cada soldado”.

Hasta el momento, se desconocen detalles acerca de la fecha de publicación del filme.