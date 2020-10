Noah Hawley, creador de Fargo: “No creo que esta serie se pueda construir sin crimen, es parte de la identidad de la marca”

“Son tiempos difíciles en todos lados”, dice al atender el teléfono Noah Hawley (53). “Un poco mejor, un poco peor, pero nadie está mucho mejor”, señala a Culto uno de los hombres de Hollywood que peor lo pasó al inicio de la pandemia.

A un par de semanas de terminar el rodaje de la cuarta temporada de Fargo en Chicago, en marzo, la crisis sanitaria obligó a detener las grabaciones y, en consecuencia, el estreno se terminó moviendo de abril a septiembre, una vez que pudo retomar las filmaciones.

Ese es sólo uno de los aspectos que vincula al nuevo ciclo de la elogiada serie inspirada en el filme de los hermanos Coen con la contingencia: el guionista y director decidió desde antes aplicar cambios radicales en la producción, eliminando a los policías buenos, volviendo más oscura la trama y concentrando todo en lo que anteriormente ha llamado “el pecado original de Estados Unidos: la esclavitud y la explotación de los inmigrantes”.

Así, luego de un receso de tres años la premiada ficción antológica (cada domingo a las 21 horas en OnDirecTV y DirecTV GO) salta hasta los 50 en Kansas City, Missouri, concentrando el drama en el enfrentamiento entre pandillas italianas y afroamericanas que para asegurar la paz han intercambiado a sus hijos.

Dentro de un elenco más voluminoso que nunca, el personaje principal lo encarna el comediante Chris Rock, en la piel del mafioso Loy Cannon. Una decisión de casting quizás atípica, pero en sintonía con la mirada que tiene Hawley de la serie. “Una experiencia en que la audiencia no sabe qué va a suceder a continuación”, afirma el también showrunner de Legion.

-Escribió las tres primeras temporadas antes de las elecciones de 2016. ¿Cómo se vio afectada la creación de la cuarta temporada por todo lo que ha sucedido en EE.UU. desde entonces?

Fue interesante porque esa elección sucedió en realidad mientras estábamos filmando la tercera temporada y yo todavía estaba escribiendo. Hay tantos elementos en esa tercera temporada que se sintieron tan oportunos. Era una historia sobre fake news. Había un personaje ruso. Esta vez me alejé un poco de ese conjunto original de sentimientos que todos teníamos después de las elecciones, y pensé, bueno, veamos lo que significa ser estadounidense.

“Porque todos los países tienen una identidad y un sentido de orgullo nacional. Pero Estados Unidos se anuncia al mundo como un lugar al que ir cuando se quiere ser libre y tener éxito, y rehacerte de nuevo. Si puedes entrar, ya sabes, a lo largo de la historia, la última persona del barco es la peor tratada. Y pensé que era un lugar interesante para contar una historia sobre el pasado que resonara mucho en la actualidad”.

-¿Alguna vez imaginó que los temas que aborda parecerían tan urgentes en 2020?

Lamentablemente en este país esta conversación sobre la desigualdad, sobre el color de piel de las personas y cómo afecta su lugar en el país, se debió haber hablado desde hace mucho tiempo, y la hemos tenido durante cien años. Y la estamos teniendo más intensamente ahora mismo. No podría haberlo predecirlo, pero al mismo tiempo, gran parte de lo que define este momento y esta lucha que estamos atravesando es sobre la raza, y quién llega a llamarse estadounidense. De esa forma fue inevitable, supongo.

-Esta temporada integra algunos de los elementos de las tres primeras, pero es probablemente la más oscura y ambiciosa. ¿La pensó como una forma de romper con lo que había hecho en los ciclos anteriores?

De alguna manera. Nuestro segundo año también fue una historia más grande. Esa ambición de contar una gran historia es culpa mía, me atrajo, y creo que este año tenemos 21 personajes principales. Me encanta un buen elenco y no creo que haya personajes pequeños. Al ser de época, por supuesto, también tomó mucho tiempo y dinero la recreación. Pero también siento que, después de 30 horas de Fargo, la serie, la única razón para hacer otra temporada es con algo nuevo que decir y algo nuevo que hacer.

“Y si vuelvo con otra verdadera y pequeña historia de moralidad, creo que la gente podría empezar a preguntarse si estaba ordeñando algo que ya había muerto. En cambio, lo que siempre me ha fascinado con esta forma de antología es la idea de que la palabra Fargo evoca una especie de historia, una especie de historia verdadera más extraña que la ficción. Y sí, tiene que ser una historia de crimen y tiene que haber violencia. Eso no es lo que hago, no me encanta la violencia, pero no creo que se pueda construir sin crimen porque es parte de la identidad de la marca”.

-Algunos programas de TV sobre policías han sido objeto de críticas tras el Black Lives Matter. ¿Cómo trabajó esta temporada con esos personajes?

Esta serie comencé a escribirla hace dos años, o hace 18 meses, y cuando se me ocurrió la idea de contar una historia que fuera principalmente sobre personajes negros e inmigrantes en Estados Unidos, pensé: para estos dos grupos, su experiencia con la policía no es como si esta fuera el centro moral de sus vidas. Y pensé que se sentiría poco auténtico tener otro personaje de policía positivo y absolutamente bueno. Se sentiría irreal, honestamente. Pero necesitaba ese personaje, esa fuerza completamente buena que quiere un cambio positivo. Así que creé esta especie de escenario a lo La ventana indiscreta, la película de Hitchcock, con esta chica de 16 años (E’myri Crutchfield) que vive al otro lado de la calle de esta enfermera (Jessie Buckley), que descubre muy rápidamente que está matando a sus pacientes. Eso me permitió dos cosas. Tener una detective que no era policía, y también liberar a los policías de la serie de ser sólo buenos.