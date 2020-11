Zappa, el nuevo documental de Alex Winter sobre el músico estadounidense

Hace 1 hora

La vida del artista tras "Bobby Brown Goes Down" será retratada en el registro del director británico de Deep Web. “Frank Zappa no solo fue un genio creativo, sino también un pensador grande y elocuente que articuló la locura de su época con extraordinaria claridad e ingenio”, dijo Winter por medio de un comunicado.