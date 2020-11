Trump, Der Spiegel y Biden: historia de dos portadas explosivas

Edel Rodríguez llegó a Estados Unidos desde Cuba como refugiado político en 1980. Como muchos inmigrantes, estaba furioso por la orden ejecutiva del presidente Trump que en 2017 prohibió temporalmente la entrada a Estados Unidos a viajeros de siete países de mayoría musulmana y refugiados de todo el mundo, provenientes de Libia, Somalia, Irán, Siria, Sudán, Yemen e Irak.

“Yo tenía 9 años cuando llegué aquí, así que recuerdo muy bien los sentimientos y cómo se sienten los niños pequeños cuando se van de su país”, comentó el ilustrador a The Washington Post. “Por eso me molesta mucho que los niños pequeños no puedan venir a este país”.

Sin embargo, Rodríguez canalizó su ira en una obra de arte que ocupó la portada de una de las principales revistas del mundo.

En la ilustración del Der Spiegel, fechada el 4 de febrero de 2017, Trump empuña un cuchillo ensangrentado con el que ha decapitado la Estatua de la Libertad.

Su cara naranja no tiene rasgos distintivos, excepto por una boca que grita. Aparecen dos palabras a su lado: “America First”.

Der Spiegel, 2017. Ilustración de Edel Rodríguez

“Esta portada de Trump en Der Spiegel es impresionante”, señaló The Washington Post. “Muy gráfica”, comentó Business Insider, y “genera controversia”, fue el veredicto de CNN.

“Esta es una nación de inmigrantes”, se defendió el ilustrador cubano en El País, “es una idea muy importante para mí, y Trump quiere decapitar esa idea”.

Su provocativo dibujo, señaló entonces, traza un paralelismo satírico entre las decapitaciones del Estado Islámico y el “extremismo” del saliente jefe de la Casa Blanca.

“Este dibujo es un concepto. La Estatua no es una persona, es una estatua. No tiene sangre, está hecha de hierro. Es una idea, caballeros, entiendan el arte”, dijo al medio español.

Edel Rodríguez y su familia durante el éxodo del Mariel

Rodríguez, que llegó hasta Estados Unidos a bordo de un barco durante el éxodo del Mariel, que llevó a 125.000 isleños al país norteamericano, contó que los comentarios más severos que recibió provinieron de los propios cubanos residentes en Miami, donde vivió hasta que se fue a estudiar a Nueva York.

“Dicen que soy comunista y que me debería haber ahogado en el mar. ¡Pero si no hay nadie más anticomunista que yo!”, contó entrevistado por El País. “Por eso cuando veo a familias musulmanas divididas por las decisiones de Trump me afecta, porque me acuerdo de cuando era niño y era Fidel Castro quien dividía a los cubanos”, señaló.

Luego dijo: “En mi mente, eso era algo que se hacía en Cuba, no en EE.UU. No puede pasar aquí. Estamos llegando a un punto en que se trata a los musulmanes como si fueran nada”.

Der Spiegel, 2016. Ilustración de Edel Rodríguez

Sin embargo, en su país de acogida, el centro de su trabajo lo ocupa Trump, a quien nunca dejó de caricaturizar en los últimos años. En noviembre de 2016, Der Spiegel llevó otra ilustración suya donde la cabeza del entonces candidato se dirigía hacia la Tierra a toda velocidad, como un meteorito furioso en aceleración.

En octubre de 2016, la revista Time le dedicó una portada al magnate con otro dibujo de Edel Rodríguez en el que su cabeza se derretía bajo el titular Total Meltdown (“Fusión total”).

Revista Time, 2016. Ilustración de Edel Rodríguez

Hoy, el semanario alemán acaba de reaccionar ante el triunfo del demócrata Joe Biden, escogido el nuevo Presidente de Estados Unidos, con una portada del artista cubano.

Der Spiegel, 2020. Ilustración de Edel Rodríguez

En la imagen, el nuevo mandatario vuelve a poner la cabeza en el cuerpo de la Estatua de la Libertad, con la frase de campaña de Trump “Make America great again”.

“Lady Liberty está de nuevo junta. Gracias por seguir mi trabajo durante los últimos cuatro años”, comentó el ilustrador.