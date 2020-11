El nuevo “Ecce Homo” de España: la restauración fallida de una escultura que se volvió viral

Fue una advertencia que sonó muy curiosa, la que motivó al pintor Antonio Chapel a subir hasta su departamento, ponerle un teleobjetivo de largo alcance a su cámara y apuntar hacia el antiguo edificio frente al suyo, en la calle Mayor de la ciudad de Palencia. Y ahí vio lo que le habían comentado los dueños de la florería Vivaldi. Los rasgos antaño delicados en la escultura de una pastorcilla, ya no estaban. Ahora lucía amorfa, extraña, fea. Un adefesio empotrado en las alturas.

El rostro parece aplanado, los ojos se asemejan más a los de un algún ser monstruoso sacado de una película de zombies serie B, y la nariz luce como un grano pegoteado en una masa. Un trabajo, que a simple vista, evidencia que fue no fue realizado por un entendido en la materia. Según reporta El País, la Asociación española de restauradores y conservadores aseguró que en ningún caso es una restauración profesional.

(AP Photo/Alberto Calleja & Agencia ICAL)

Tal parece que todo ocurrió hace algún tiempo. Los encargados de la florería que advirtieron el chasco, le dijeron al matutino español que hace algunos años, se desataron fuertes lluvias sobre la ciudad -ubicada en la zona centro-norte de España, en la comunidad de Castilla y León-, las que provocaron el desprendimiento de algunos pedazos de la escultura, entre estos, parte del rostro y su ornamentación. Después, habrían subido para reparar los daños, pero con funestos resultados.

“Es incomprensible que en un edificio civil tan bonito, de esculturas preciosas, hagan esto”, señaló Chapel al periódico.

En las redes ya comentan el parecido de la situación con el célebre Ecce Homo, una pintura mural cuya restauración fallida por parte de una artista aficionada, la transformó en un meme.

En el caso de la escultura de la pastorcilla, esta se ubica en un edificio levantado en 1923, cuya primera planta pertenece al banco Unicaja. Representantes de la compañía le aseguraron a El País, que el resto del inmueble no les pertenece por lo que no se hacen responsables. Eso sí, agregaron que en 2017 el administrador les informó del desprendimiento de algunas piezas de los adornos exteriores del edificio. Pero aunque el Ayuntamiento local emplazó a los vecinos a reparar la fachada, la normativa vigente le da al inmueble "protección estructural, no integral”, es decir, no considera a la decoración exterior.

Hasta ahora, la noticia ha llegado hasta varios medios y en The Guardian hasta especularon con el posible parecido de la restauración con el presidente Donald Trump.