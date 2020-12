Netflix: lo que más vieron los chilenos en el año del encierro

Semanas antes del recrudecimiento de la pandemia, Netflix instauró en su plataforma en todo el mundo una nueva posibilidad para sus usuarios: revisar día a día un top 10 general de todo su contenido, otro listado para las series y un tercero enfocado en películas.

No tardaría en convertirse en una guía útil acerca de hacia dónde apuntaban las tendencias durante el inicio del confinamiento. Esas semanas donde producciones como Tiger King, La casa de papel y El hoyo se erigieron como tempranos éxitos durante este 2020, marcado tanto por la crisis sanitaria como por la guerra del streaming que libra Netflix con Disney+, Amazon Prime Video y Apple TV+.

En ese contexto, la principal plataforma digital libera su radiografía de qué títulos vieron los chilenos durante este año, al que tuvo acceso Culto. No es necesariamente una revisión por las producciones más exitosas en el país, precisa el servicio de streaming, sino que un viaje que recoge series y filmes populares en Chile para mostrar un “amplio abanico de estados de ánimo y emociones” de este 2020.

De todos modos en el informe aparecen datos que funcionan como balance anual. Un ejemplo: la cinta Milagro en la celda 7, un lacrimógeno drama turco sobre un padre y una hija, figura como una de las películas más exitosas del año entre los usuarios chilenos. Y además ese filme sirve para ilustrar cómo a inicios de abril se disparó en un 65% la búsqueda en Netflix de “películas tristes”. Una captura de un momento particularmente duro y probablemente irrepetible.

Éxito de nuevas temporadas y segundas partes

En su cuarto y penúltimo ciclo, estrenado en abril, La casa de papel volvió a encumbrarse como un fenómeno. De acuerdo a la plataforma, la ficción fue el thriller más exitoso del año en Chile. La serie alemana Dark, por su parte, también se alzó como un imprescindible del público local: estuvo 59 días dentro del top 10, a propósito del debut de su temporada final en junio. Además, dos secuelas de películas adolescentes (El stand de los besos 2 y A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero) le sirven de apoyo a la plataforma para sostener que en 2020 el género romántico elevó en un 145% sus visualizaciones frente al año pasado.

Crece la acción y la fantasía

Este 2020 Netflix apostó fuerte por películas de presupuesto significativo con estrellas al centro de la historia, entre ellas Misión de rescate (Chris Hemsworth), La vieja guardia (Charlize Theron) y Proyecto Power (Jamie Foxx). Toda aparecen en el informe de la compañía en Chile, así como también la serie Locke & Key, que volverá con una segunda temporada. Eso se refrenda en que en Chile los títulos de fantasía triplicaron sus reproducciones y los de acción se incrementaron en más de un 65%.

Fuera del inglés

El primer filme chileno del streaming, Nadie sabe que estoy aquí, asoma entre las producciones de mayor arrastre del año en el país. Más categórica es la mención para la cinta de terror coreana #Vivo, citada como la película de terror más popular de 2020 entre los suscriptores chilenos. A su vez, encabeza el ascenso del contenido de ese país, que coincide con la categoría de mayor crecimiento en el informe que despliega Netflix: el contenido coreano aumentó en más de un 160%. Del mismo modo, Milagro en la celda 7 lidera la expansión de los títulos de Turquía, que duplicaron sus reproducciones respecto a 2019.

Historias con mujeres

Con un éxito que no decae dos meses después de su lanzamiento, Gambito de dama brilla en el estudio de 2020 en Chile y el resto del mundo. El triunfo de la miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy –de manera menos hegemónica, pero también global– se vio antecedido por la película Enola Holmes, otra historia sobre una joven con dotes extraordinarios que capturó el streaming durante el segundo semestre.

Animación para adultos y niños

El servicio de streaming también cita producciones animadas en su revisión de la temporada, desde la cinta Más allá de la Luna hasta Bob Esponja: Al rescate, dos títulos estrenados cerca de fin de año que escalaron en el top 10 diario de la plataforma. Pero no todo gira en torno a las historias para la familia completa, en vista de que la reproducción de anime se duplicó durante 2020. En ese sentido, menciona Pokémon: Mewtwo contraataca – Evolución y The seven deadly sins: La ira imperial de los dioses.

No todo es ficción

Netflix revela un aumento de más de un 70% en la reproducción de realities, un ítem donde progresivamente ha sumado estrenos en el último año. Durante estos meses dos de los más exitosos en Chile fueron Jugando con fuego y El piso es lava. También fuera de la ficción, la plataforma cita entre las apuestas que funcionaron en el país a Nailed it!, Glow up: La próxima estrella del maquillaje y Organízate con el método: The home edit.