Demi Lovato baila con la muerte en YouTube

Es demasiada la presión detrás de ser mujer en una industria como la de la música. Demi Lovato lo dice en una imagen de archivo de 2018 que emerge promediando la primera parte de Demi Lovato: Dancing with the devil y la idea sobrevuela el documental que lanza su dos primeros episodios este martes 23 en YouTube (los dos restantes, los martes que vienen).

Todo ese peso explotó el 24 de julio de 2018, cuando la cantante y exchica Disney experimentó una sobredosis que derivó en que su cuerpo sufriera un infarto y tres derrames cerebrales.

La artista tenía programado dos días después un show en Atlantic City y durante el resto del año le esperaba visitar Latinoamérica, incluido un concierto en el Movistar Arena en noviembre. Pero el tour para promocionar su sexto álbum de estudio, Tell me you love me (2017), se suspendió definitivamente a los días de su casi fatal accidente.

Como explica quien fuera su directora creativa y coreógrafa, Dani Vitale, “la gira por Estados Unidos fue absolutamente un sueño hecho realidad, profesionalmente, pero emocionalmente fue miserable”.

En el documental de cuatro partes dirigido por el realizador Michael D. Ratner, Lovato se abre por primera vez a revivir sus días más oscuros y autoriza a que se muestren una serie de filmaciones inéditas de 2018, cuando se planeaba un filme sobre el tour que encabezó esa temporada (y que sucedería a su anterior documental para YouTube, Simply complicated, de 2017, donde detalló que seguía luchando por mantenerse sobria).

Un registro que da luces de los sombríos días que atravesaba hace tres años la también actriz de las películas de Camp Rock. Pero las imágenes, además, otorgan algo de respiro al angustiante relato de la cantante, quien cuenta en primera persona cómo a fines de julio de ese año casi pierde la vida, tras consumir un cóctel de drogas conocidas y otras que nunca había probado.

Estrenado en el festival SXSW la semana pasada, el documental también le otorga una lugar primordial a las intervenciones de su círculo cercano. Aparecen su mejor amiga, la rapera Sirah, dos de sus hermanas, su madre y su padrastro, además de miembros clave de su equipo.

Uno de los testimonios más devastadores lo entrega al inicio del segundo capítulo Jordan Jackson, su exasistente personal, quien describe el estado en que la encontró la mañana del 24 de julio. “Ella seguro está muerta”, afirma a cámara la joven sobre lo que pensó al hallar a Lovato en su mansión de Los Angeles.

Jackson es básicamente la principal responsable de que la cantante consiguiera sobrevivir: la propia Demi Lovato indica que, según le explicó su médico, no le quedaban más de cinco o diez minutos de vida cuando la encontró inconsciente en su habitación. De todos modos, sus secuelas se mantienen, como problemas en la vista que le impiden conducir y otras fallas sistémicas.

Pero uno de los casos más devastadores de la industria musical recientes no acaba ahí. Lovato también señala por primera vez que el hombre que le suministró drogas el día que estuvo al borde de la muerte abusó de ella.

En relación a eso, en la segunda tanda de episodios de la serie, la artista cuenta que cuando era adolescente fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre que trabajaba junto a ella en las producciones de los canales de Disney. Y que debió compartir con él durante años. Aunque no revela la identidad de su abusador, sí cuenta el trauma que le generó la situación.

Sin saber si eventualmente podrá volver a tocar en vivo y a realizar giras como acostumbraba, el documental que lanza en YouTube viene acompañado del estreno de su séptimo álbum en abril, Dancing with the devil... the art of starting over. Es el intento de un nuevo inicio para la artista. El comienzo después de casi perderlo todo ante sus mayores demonios.