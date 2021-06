Home Before Dark: hablan los protagonistas de una serie criminal todo espectador

Las series de crímenes se multiplican con la misma velocidad que emergen nuevas plataformas. Es una de las máximas no escritas de la era del streaming que no por no evidente deja de ganar nuevas variantes a medida que pasan los años.

Con una segunda temporada que se estrena este viernes 10 en Apple TV+ luego de debutar en abril de 2020, Home before dark le da una vuelta poco frecuente a ese género televisivo. Su historia se cuenta a través de una niña que se muda con su familia desde Brooklyn hasta un pueblo en que se termina convirtiendo en una suerte de investigadora y periodista.

Cómo conseguir un balance en una historia de misterio que al mismo tiempo aspira a ser vista por menores fue uno de los mayores retos de su cocreadora y showrunner, Dana Fox. “Debíamos asegurarnos de que el tono fuera el equilibrio perfecto entre ser divertido, con corazón, aterrador y misterioso”, define en diálogo con Culto.

Una decisión que a su vez respondía a un acercamiento moderno a su protagonista, Hilde Lisko (Brooklynn Prince) consistente en “poner a una niña en el centro del escenario de una manera que en realidad era muy adulta”.

Luego del término del primer ciclo, que dio un vuelco inesperado que debiera ser respondido por la nueva temporada, su personaje central se enfrenta a esas esquirlas y al mismo tiempo a la aparición de una misteriosa corporación que deriva en una nueva trama que debe encarar.

Una historia impulsada por su actriz principal, que saltó a la fama con la película independiente El proyecto Florida. “Yo voy allí todos los días con ganas de dar lo mejor de mí, sabiendo que los niños merecen esta serie y que tengo que hacer esto y tengo que dar lo mejor de mí en mi trabajo todos los días porque me encanta”, sostiene Prince en otra entrevista con este medio.

Aunque Hilde nunca se encuentra completamente sola, también está su familia y en especial su padre, interpretado por el británico Jim Sturgess, conocido en especial por su protagónico en Across the universe.

El intérprete matiza cuál es el verdadero género de Home before dark. “Tiene elementos de misterio y crimen, pero también es una serie familiar muy real, en cuanto a que se trata de una familia, se trata de las cosas que la familia atraviesa”, apunta.

“Pero también es una serie de misterio y crimen a través de los ojos de una niña. Entonces, estás viendo el mundo de los adultos a través de una especie de perspectiva de 10 años, y no desprecia a los niños de esa manera. Trata esa perspectiva de un modo muy real y como una perspectiva muy importante. Entonces, por esas razones, cualquier otra serie de misterio o crimen es muy diferente”.

Mientras que uno de sus productores es Jon M. Chu, cada vez más cotizado en la industria luego de Locamente millonarios y En el barrio, su creadora cuenta con una trayectoria marcada por las comedias, aunque dice que ahora, seducida por el género criminal, duda sobre si volverá a sus orígenes.

Dana Fox es además una de las guionistas de Cruella, por lo que repentinamente se ha vuelto en una experta en crear historias para toda la familia. “Puedes hacer algo que le guste tanto a los adultos como a los niños sin tener que elegir uno sobre el otro. Puedes hacer algo que le guste a todos, y eso lo logras sabiendo de manera muy específica quién eres y qué quieres contar”.