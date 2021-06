Punto final a la historia de Céline y Jesse: Julie Delpy rechaza una cuarta película con Ethan Hawke

Separadas por nueve años, Antes del amanecer (1995), Antes del atardecer (2004) y Antes de la medianoche (2013) conformaron una trilogía brillante sobre el amor y los vaivenes de la vida que dejó huella en las últimas tres décadas de cine.

La puerta nunca quedó completamente cerrada a una cuarta entrega, e incluso hace un año Ethan Hawke deslizó que podrían contar una nueva historia sobre los enamorados Jesse y Céline, pero eventualmente sin la restricción temporal que se dieron los anteriores filmes dirigidos por Richard Linklater (Boyhood).

Su otra protagonista, la actriz y directora francesa Julie Delpy, fue categórica frente a esa posibilidad. Aunque las razones principales no serían que no le encuentre sentido a realizar otra de las películas que ha coescrito (los guiones de la segunda y la tercera son coautoría entre los actores y el cineasta), sino que a su hastío con la industria del cine.

En una reciente entrevista con el medio francés Telerama, la intérprete contó que ha meditado un temprano retiro a raíz de las complejidades de sacar a flote sus proyectos. Uno de ellos es A dazzling display of splendor, una película sobre los pioneros de Hollywood que tendría como protagonista a la británica Emilia Clarke, pero que aún no puede empezar a rodar.

“Hace año y medio, no estaba lejos de eso (del retiro). El infierno por el que pasé para producir mi película me había dejado exhausta. Le dije que no a Richard Linklater sobre la cuarta parte de las películas de Antes. Pensé que tal vez podría volver a la universidad. ¡Sería una muy buen médico, por ejemplo! ¡Me dices tres síntomas y te cuento lo que estás sufriendo!... Pero me gusta crear, contar historias, eso es más fuerte que yo”.

La trilogía que hizo con Linklater y Hawke, por ahora, está incluso más cerrada que en 2013.