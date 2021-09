Paint it black: los Rolling Stones pintarán su logo de negro en su primera gira sin Charlie Watts

El show puede y debe continuar para los Rolling Stones. Las grandes leyendas vivas del rock and roll, que han hecho de la supervivencia y la reinvención constante una marca de fábrica en su extensa carrera de seis décadas, inician esta semana su primera gira tras la pandemia en medio del luto por la partida de Charlie Watts, su histórico baterista, quien falleció a fines de agosto a los 80 años.

El experimentado Steve Jordan será el encargado de reemplazar a Watts en el No Filter Tour, la postergada gira por diversas ciudades de Estados Unidos que comenzará este domingo 26 de septiembre en Saint Louis y se extenderá hasta noviembre. Si bien los detalles de los shows se han mantenido en reserva, según medios británicos como The Sun, la idea del grupo es transformar toda la puesta en escena y la propuesta visual de sus próximos shows en homenaje a Watts.

Así, de acuerdo a dicha publicación, los ingleses pintarán de negro su clásico logo de la lengua para esta nueva gira, imagen que también será usada en las pantallas y el merchandising que se venderá a los asistentes a los próximos espectáculos, como una forma de honrar a su fallecido baterista, quien fue sepultado en un “modesto” funeral el mes pasado según cercanos al grupo.

Foto: Reuters

Además, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood habrían estado trabajando en la edición de una serie de imágenes que se proyectarán sobre el escenario para recordar a Watts en cada uno de sus próximos conciertos.

“No quieren que sea un concierto deprimente porque saben que los fans han pagado un buen dinero para verlos”, dijo una fuente cercana a la banda a The Sun. “Pero se siente bien que hagan referencia al fallecimiento de Charlie porque él era una parte vital de la banda y será extraño para todos ellos no tenerlo allí”

Pese a que para algunos fans la idea de ver a los Rolling Stones sin su baterista histórico es algo resistida, los músicos han decidido continuar con sus planes en vivo, asegurando que es lo que Watts hubiese querido. El tour, cuya última parada confirmada es en Texas el 24 de noviembre, ha tenido alta demanda de entradas e incluso ha sumado nuevas fechas, como la que se añadió hace algunos días para el estadio Sofi de Los Angeles el 14 de octubre.

Lo nuevo de Ronnie Wood

En paralelo, esta mañana Ronnie Wood anunció en sus redes la publicación de su nuevo disco, Mr Luck - A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall, un nuevo álbum en vivo en la que el músico regresa al blues con la segunda entrega de su trilogía de discos en directo donde homenajea a sus héroes del rock.

El álbum de 18 canciones, lanzado hoy por BMG y disponible en plataformas y formato físico, se grabó en 2013 y contó con la participación de The Ronnie Wood Band, incluyendo al legendario Mick Taylor (ex The Rolling Stones) y con invitados especiales como Bobby Womack, Mick Hucknall y Paul Weller.

En el LP, Wood rinde tributo al pionero del electric blues de Mississippi Jimmy Reed, con un poderoso y emotivo set registrado en un show en el Royal Albert Hall el 1 de noviembre de 2013.

“Jimmy Reed fue una de las principales influencias de The Rolling Stones y de todas las bandas que aman el blues estadounidense desde esa época hasta la actualidad. Es un honor para mí tener la oportunidad de celebrar su vida y su legado con este homenaje”, dijo Wood en un comunicado.

Antes, el guitarrista había editado Mad Lad, primera entrega de la trilogía discográfica en vivo, donde exploró el trabajo de Chuck Berry.