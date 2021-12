Mauricio Redolés: “Tuve cambios de estilo de vida, no bebí más alcohol y no fumé más”

“Estoy contento”, dice al teléfono con Culto. Es que Mauricio Redolés cuenta los minutos para volver a las pistas. Desde que se inició la pandemia no había podido presentar su último disco Quiero seguir continuando, de 2020. Pero la espera terminará este jueves 9 de diciembre con una presentación en el Teatro Ictus, en calle Merced, en el show de lanzamiento del álbum.

Redolés señala el accidente cerebrovascular ocurrido hace cinco años como el punto que le dio una nueva dirección, aunque también los hechos que han sacudido al país. “Mi vida cambió harto, seguí tocando pero ya no fue lo mismo de antes. Después vino la rebelión social que terminó con todo ese barrio donde habían muchas tocatas, después la pandemia. Han sido varias cosas que para mí han significado cambios, cambios, cambios, pero aquí estamos”.

En rigor, para el show de este jueves (al que suma uno para el sábado 11), Redolés y su banda tocarán el álbum de forma casi íntegra, a excepción del tema Padre soltero, que interpreta junto a su hijo Sebastián, quien no podrá estar en el escenario. Tampoco estará Pancho Sazo, de Congreso, quien estuvo de invitado en la canción San Pedro.

Quien sí estará la cantante portuguesa Eunice Macedo, quien canta O espelho, una canción que nació inspirada en una visita que Redolés hizo a Portugal, en 1984.

“Fui a las casas de Fado, en los cerros de Lisboa, restoranes populares donde se toca esa música. Creo que la canción tiene algo de Fado, es una música muy antigua, tiene influencia africana”, relata. Luego, le presentaron a Eunice Macedo, quien vive en Santiago y se dio la magia.

Lo que sí, adelanta, es que al comienzo del show “habrá un pequeño homenaje al querido Patricio Manns y obviamente a su compañera Alejandra Lastra”.

Blues e inmigrantes

El álbum, explica Redolés, recoge varias inquietudes de lo que ha sido el Chile de los últimos años. Por ejemplo, la canción Son de Yungay, basada en el tradicional barrio capitalino donde vive el músico y poeta, recoge la temática de la inmigración. “Es muy positiva para Chile, demonizada por la derecha y por Kast. Puedes ver que San Pablo, entre Matucana y Brasil, es una pequeña Lima, con mucho restorán peruano, de calidad y baratos”.

“Está también la llegada de los colombianos y su música, de los haitianos y sus canciones y percusiones, aparte de una vida muy sacrificada. Son gente muy trabajadora -señala Redolés-. Muchas veces se hace la ecuación migración=delincuencia. Y no. Hay delincuentes como en toda migración, pero también hay mucho delincuente chileno y nadie dice nada. He tenido la fortuna de contar con la ayuda doméstica de mujeres trabajadoras extranjeras, tuve una tía muy enferma y la cuidaron enfermeras peruanas y colombianas, con mucho cariño, profesionalismo y calidez. Para mí la inmigración es una bendición”.

Asimismo, incluye una canción titulada Dile a Carmen, cuya destinataria está clara: la abogada y diputada Carmen Hertz. “Es la figura política chilena más importante en estos momentos. Consecuente, valiente y siempre ha estado dando la cara. Soy un gran admirador de Carmen”.

Pero no es la única dedicatoria del álbum. La canción San Pedro, que abre el disco, está dedicada a Rolando Alarcón y a Víctor Jara. Es más, señala que cuando la compuse, tuvo una espectral visita.

“Estábamos componiéndola y termina con el verso: ‘Que Víctor no está muerto’. Y misteriosamente se abre la puerta del comedor y cocina donde estábamos componiendo. Sin viento, sin que hubiera un gato. ¡Quedamos helados! Era la presencia de Víctor, indudablemente, en una visión esotérica. Nos visitó, y Rolando también”, cuenta.

También incluye un cover, Love in vain, un blues compuesto por Robert Johnson y que los Rolling Stones popularizaron con su versión incluida en el Let it bleed (1969). “Es un homenaje al viejo blues, el que viene de los negros, el que viene de los trabajadores migrantes que vienen de África a Estados Unidos. Y es una canción de amor también, ‘Amor en vano’, ¿a quién no le ha pasado haber amado y no haber sido retribuido”.

Internet y salud

Redolés se muestra feliz con el resultado del álbum. “Es un disco que me tiene muy contento, me gusta la materialidad del disco, tenerlo como objeto”.

-¿Por qué?

- Porque todas estas cosas del internet, yo digo que es bueno que existan pero también son bastante volubles. En cualquier momento se caen de la red, te quedas sin canciones, tienes un problema con tu aparato. Pero la materialidad es otra cosa, espero algún día hacer este disco en vinilo.

-¿Cómo ha estado de salud actualmente?

- En general bien. Tuve cambios de estilo de vida, no bebí más alcohol, no fumé más cigarrillos. Me canso cuando tengo que caminar distancias largas, a veces pierdo el equilibrio, los días de calor sufro porque me agarra un mareo y apenas puedo caminar, pero mi casa es grande y fresca, puedo estar bien acá. Cuido la alimentación, la sal que es fatal para la presión. Soy hipertenso y tuve el accidente cerebrovascular producto de la subida de la presión.

- ¿Cómo ha visto la segunda vuelta presidencial?

- Mira, yo creo que desde hace bastantes años hemos vivido en Chile una situación que es peligrosa: la desafección de la gente con la política producto de la corrupción. Esto ha alcanzado grados increíbles con lo que pasó con el presidente Sebastián Piñera, lo que pasó en la zona macrosur. Cuando la gente se aleja de la política es el mejor caldo de cultivo para el populismo y para el fascismo. Es la puerta de entrada de Hitler, Mussolini, Franco, la de Pinochet. Estoy por la defensa de la política como una actividad sana y necesaria para cualquier sociedad.

-¿Va a votar?

-Estoy por Boric, sin ser santo de mi devoción, más que nada porque tiene que acercarse bastante al centro, y acercarse al centro de alguna medida es también acercarse a la derecha. Pero este no es el tiempo de la izquierda, porque necesitamos ganar al centro, seguir ganando a los convencidos con discurso de los convencidos no le conviene a nadie. Pero hay cosas que quedaron pendientes y que estaban en el programa de Daniel Jadue, quien fue mi candidato, y que son muy necesarias. Como la Ley de medios, por ejemplo, que fue tan atacada, tan vilipendiada, tan mal interpretada, tan caricaturizada, y que habla de la necesidad de una mayor democracia en las comunicaciones. A nosotros se nos atiende con portazos en TVN cuando queremos anunciar nuestros shows, y es el canal público. Sin embargo, hemos tenido buena cobertura de otros medios, como La Tercera, El Mercurio, ADN. Eso lo agradezco.