Coldplay agota entradas en Chile y suma una segunda fecha en el Estadio Nacional

A poco más de una semana del anuncio de su regreso a Santiago, Coldplay vuelve a demostrar su arrastre entre el público chileno: según anunció este mediodía la productora a cargo de su visita, el grupo británico agotó localidades para su presentación del 23 de septiembre en el Estadio Nacional, por lo que se agregó un segundo recital para el día siguiente en el mismo recinto.

La de 2022 será la segunda vez del conjunto de Chris Martin en el estadio de Ñuñoa, donde ya se presentaron en abril de 2016, en ese entonces en el marco de gira planetaria A head full of dreams. Esta vez, los ingleses regresan con el tour promocional de Music of the spheres (2021), su noveno y más reciente disco.

“Debido a la increíble demanda de tickets, Coldplay ha anunciado un segundo concierto en Santiago de Chile, quedando programado para el sábado 24 de septiembre del 2022 en el Estadio Nacional”, informó hace minutos la productora DG Medios.

Foto: promocional / Reuters

“Con este anuncio, Coldplay refuerza el gran fanatismo existente en nuestro país y decide confirmar una segunda presentación para que más seguidores puedan ver en vivo su Music of the Spheres World Tour el próximo 23 y 24 de septiembre de 2022 en el Estadio Nacional”, añade la empresa, que confirma que la cantante pop cubana-estadounidense también será la artista invitada y encargada de abrir el show en esta segunda fecha.

Las entradas para el nuevo concierto de Coldplay en el Estadio Nacional saldrán en preventa exclusiva para clientes de una compañía telefónica y un banco mañana jueves 16 de diciembre a las 11.00 horas, a través de Puntoticket.com. La venta general comenzará el viernes 17 a la misma hora.

La visita del conjunto británico se suma a una abultada y creciente cartelera de megaeventos en el país para 2022, que tras un año y medio sin grandes giras pretende reactivarse con shows de Metallica, Justin Bieber -ambos en el Estadio Nacional- y Dua Lipa, además de los ya confirmados festivales Lollapalooza y Primavera Sound en el Parque Bicentenario de Cerrillos, en marzo y noviembre del próximo año, respectivamente.