¿Lo leerías?: llega a Chile un libro blanco, sin título ni autor

No es habitual ver un libro sin título ni autor en su portada, pero es justamente lo que desde hace poco se puede ver en las librerías chilenas. Algo así como el álbum blanco de los Beatles, Seix Barral acaba de traer a nuestro país un libro con tapa completamente pálida. Sin ninguna información sobre su contenido, puesto que la clásica reseña que aparece en la contratapa tampoco está. Lo más parecido a eso, se encuentra en el boletín de novedades del grupo Planeta, donde figura con unas enigmáticas iniciales: UGD y autor J.J.C.B.

Desde la editorial señalan que es un ejercicio a contrapelo de lo que hace el mundo digital. “En un mundo regido por algoritmos que nos conducen a lo que se supone que deseamos a partir de datos sobre nuestras preferencias, los invitamos a una cita a ciegas”.

En rigor, se trata de una novela. “Solo diremos que es una novela, establece con sus lectores un pacto de confianza que encierra una incógnita a develar”, explican.

“La clave está en la propia historia narrada en la novela y cada uno podrá descubrirla por sí mismo -agregan-. Se trata de un desafío para quienes acepten entregarse a una experiencia de lectura cruda, no mediada por ninguna información previa. Una propuesta que altera nuestra forma habitual de elegir y comprar libros para arrojarnos, por una vez, a la aventura de leer sin saber, por el solo hecho de disfrutar de algo acerca de lo cual no conocemos nada de antemano”.

De origen albiceleste

Al menos sí sabemos una cosa. Según confirman a Culto desde la oficina de Planeta en Chile, el libro se editó en Argentina. El matutino La Nación, uno de los medios importantes de ese país, lo destaca puesto que en una parte de la novela, el narrador deja paso al autor: “Las claves sobre la autoría de la novela -una comedia ‘a la argentina’ donde una riña vecinal desencadena una intriga digna de una serie de Netflix (dicho esto irónicamente)- se pueden hallar cuando el escritor desplaza al narrador de la historia y hace su entrada en el único ‘ahora’ verdadero del libro. ‘Lo lamento mucho, pero a diferencia del ‘narrador’, el escritor tiene una vida de interrupciones más o menos parecida a la del lector. Mañana operan a mi padre en Junín, donde voy a quedarme cuatro días e intentar escribir un diario breve, que será todo mi aporte al género’”.

Más aún, en La Nación dan algunas señas sobre el autor: “Por este diario íntimo sabremos que se trata de un escritor varón, hincha de Boca Juniors y poco proclive al uso de eufemismos”. Infobae también da cuenta de esa tesis, dado que el libro “es un escritor varón, hincha de Boca Juniors que nació en Junín”.

En el trabajo de edición estuvo la editora y autora trasandina Mercedes Güiraldes, quien en declaraciones recogidas por Infobae, asegura que la idea de hacer un libro totalmente anónimo surgió del/de la autor/autora. “Nos gustó, a la vez que representó un desafío inédito para nosotros como editores, porque nos obligaba a desprendernos de muchas de las funciones características de nuestro oficio, como es escribir textos de contratapa y solapas, consensuar una imagen de tapa, presentar el libro, etcétera”, explica.

Mercedes Güiraldes.

Güiraldes descarta de plano la idea que la portada blanca se trate de un truco de marketing. “No se trata de un mero capricho ni de una simple estrategia de marketing -dice a Infobae-. Detrás de esa idea está la curiosidad genuina por ver qué pasa si un libro se presenta a sí mismo desnudo de todo lo que supone una información previa acerca de él. Este libro propone a los lectores una especie de cita a ciegas, y en ese sentido es a la vez un desafío y un juego, y nos pareció que valía la pena intentarlo”.

Para Güiraldes, el hecho de que no lleve ninguna seña es parte del artefacto mismo, junto al texto. “La novela plantea la cuestión de la ficción como puro artificio, como un acto de plena libertad creativa que se despoja de todo lo demás. El verdadero asunto acá es el propio libro y el reto de que se lo acepte así como es ofrecido. Que al lector o la lectora le pase algo con él, más allá de cualquier cuestión autoral”.

Además, Güiraldes asegura que no está contemplado revelar la identidad de quién está detrás del libro. “Este es un libro de autor/autora anónimo/a. Eso no significa, obviamente, que no lo haya escrito alguien, sino que esa persona no se da a conocer por voluntad propia, una voluntad que la editorial acompaña. En cuanto a las pistas y elucubraciones, son todas válidas y forman parte del juego. Pero imaginamos que habrá algún lector, alguna lectora que entre plenamente en el pacto propuesto y lea el libro sin preguntarse quién lo escribió, sin que eso le importe, por el mero placer de leer. Ese sería el escenario ideal”, aseguró a Infobae.