Ranking de Culto: Lo mejor de 2021 en discos, películas y series

*Mejor disco extranjero:

1.- Steven Wilson - The Future Bites

Uno de los músicos más inquietos e inventivos de este siglo salta del rock progresivo a la música bailable de los 80 con una habilidad pasmosa. “Un genio que se puede dar esos lujos”, define Alfredo Lewin, de radio Sonar, en tanto el periodista Sergio Cancino acota: “Este álbum es un elegante y fascinante puente entre el pop electrónico y el rock progresivo. Posee una exquisita edición expandida de lujo en streaming”.

2.- C. Tangana - El Madrileño

Uno de los fenómenos de la temporada en Hispanoamérica, capaz de amplificar la naturaleza de la música urbana. Raúl Álvarez, del sitio La Rata, ejemplifica: “El otro día vi un meme que podría sintetizar el impacto de este disco: el 2021 se divide en la música que escuchas siempre, la que descubriste y en El Madrileño”. Cristóbal Galleguillos, de la web Solo Artistas Chilenos, pone acento en las colaboraciones del álbum, que incluyen a Andrés Calamaro, José Feliciano y Jorge Drexler: “Logra adaptarse fácilmente a cada invitado”.

3.- Black Country, New Road - For the first time

Bajos profundos, voces fúnebres, esquizoides y telúricas, quiebres melódicos, estridencia y detalles instrumentales en partes iguales: todo cabe en el alabado debut de esta banda inglesa que remite al post punk y al free jazz. En Chile es uno de los títulos favoritos de la columnista de Culto Marisol García, mientras César Tudela, de Rockaxis, lo define como “siniestro, intenso, abrasivo”, una obra que confirma la inclinación “rabiosa” de las nuevas agrupaciones británicas.

4.- Olivia Rodrigo - Sour

Otro debut, pero esta vez desde la trinchera más efervescente del pop, aunque estrellado en guitarras ásperas y letras viscerales. Olivia Rodrigo es una de las grandes estrellas juveniles de 2021. “Un buen paso inicial para una carrera que de seguro irá en ascenso”, apuesta Galleguillos, mientras Raúl Álvarez comenta: “Pop en una licuadora con guitarras punk, lo-fi y letras sacadas de un diario de vida. Cuando aquello se hace bien, es una ecuación certera”.

*Mejor disco chileno:

1.- Camila Moreno - Rey

Casi sin contrapesos ni rivales, el último disco de la artista es escogido como el mejor de esta temporada en la escena chilena. La consolidación definitiva de una propuesta tan amplia como inquieta. Marcelo Contreras, crítico de Culto, asegura: “Álbum denso, voluptuoso y arrojado, Camila Moreno en su mejor momento creativo”. Alfredo Lewin: “Una pieza súper ambiciosa, donde lo femenino y lo masculino está borrado y reinventado”.

2.- Angelo Pierattini - Soy un Aprendiz

Otro artista chileno que ha madurado una personalidad única y reconocible y que la materializa en su última entrega: el líder de Weichafe se muestra sensible, austero y fantasmagórico en un trabajo de fina artesanía instrumental. “Este álbum lo muestra como un compositor de fuste. Todas las canciones están en función del disco y las colaboraciones funcionan de manera perfecta”, advierte César Tudela.

3.- Pablo Ilabaca - Canciones para conversar con la muerte

El exmúsico de Chancho en Piedra no sólo se ha querido desprender de su grupo desde lo biográfico, sino que también desde lo estilístico, despachando un trabajo espectral, a momentos oscuro, en otros más lúdico. “Aquí imprime al fin la intimidad que en composiciones suyas previas quedaba disminuida bajo el ingenio”, describe Marisol García, mientras que Claudio Vergara, editor de Culto, agrega: “Un trabajo rico en matices que nunca opaca su trama central: la finitud de la existencia humana”.

4.- Mon Laferte - Seis

Otro año rutilante para la cantante nacional más importante en el extranjero. Laferte factura en Seis su disco más “mexicano”, donde la pasión y la vehemencia siguen su curso habitual, dotándolas de dramatismo y sensibilidad interpretativa. “Es un disco reflexivo y poderoso a la vez, que cuenta con estandartes como Alejandro Fernández y Gloria Trevi, lo que muestra, a su vez, lo que significa la figura de ella en México”, expresa Martina Orrego, de radio Los40. “Un disco versátil, con una riqueza musical muy elevada y que además cuenta con destacadas colaboraciones”, complementa Sofía Tupper de radio Play.

*Otras menciones:

EXTRANJERO: Mdou Moctar - Afrique Victime; Billie Eilish - Happier than ever; Lana del Rey - Chemtrails over the country club; Lorde - Solar power; Arlo Parks - Collapsed In Sunbeams; Idles - Crawler; Dry Cleaning - New long leg; Greta Van Fleet - The battle at Garden’s Gate; Japanese breakfast - Jubilee; Biffy Clyro - The Myth of the happily ever after; Duran Duran - Future past; Alicia Keys - Keys.

CHILENO: Fármacos - Manuel de una pérdida ; Princesa Alba - Besitos, cuídate; Plumas-Plumas; Nando García - Pirueta; Natisú - Hay un fuego; Cevlade - Intacto; Simón Cox - Abriendo huella en la espesura; Chicarica - Arde lento.

*Votaron en mejores discos:

Martina Orrego (radio Los40); Marisol García (Culto); Alfredo Lewin (radio Sonar); Emilio Contreras (radio Bío Bío); Sergio Cancino (ex radio Concierto); Sofía Tupper (radio Play); Marcelo Contreras (Culto); César Tudela (Rockaxis); Cristóbal Galleguillos (Solo Artistas Chilenos); Rául Álvarez (La Rata); Andrés del Real (Culto); Claudio Vergara (Culto).

*Mejor película:

1.- El poder del perro (Netflix)

Phil (Benedict Cumberbatch) y George Burbank (Jesse Plemons) son dos hermanos ricos y dueños de un rancho en Montana en 1925, además de funcionar como eje de un filme que aborda las relaciones humanas y sociales. “Jane Campion entrando en el machismo y la represión, con gran elenco, banda sonora, fotografía y diseño de arte”, sintetiza Rodrigo Munizaga, crítico de Culto, mientras que Ana Josefa Silva, crítica de cine en Radio Bío-Bío y Ex-Ante, la define así: “Empiezas a verla y te inquieta permanentemente, un post western que finalmente es un thriller psicológico y también social”.

2.- Duna (HBO Max)

La cinta de ciencia ficción que transcurre en Arrakis, estelarizada por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya y Oscar Isaac, entre otros, fue uno de los hitos cinematográficos del año. Gonzalo Frías, crítico y conductor por 22 años de Séptimo Vicio, dice: “No es una película, es un concierto de rock, una ópera rock. Tiene tanto CINE, desde la dirección de arte, la fotografía, el vestuario, todo es colosal. Me hizo sentir pequeño”. Antonella Estévez, periodista radio Universidad de Chile y editora de cinechile.cl, acota: “Agradecí el equilibrio entre desarrollo íntimo de personajes y la trama política palaciega, con las espectaculares escenas de batallas y efectos especiales. Me emociona cuando el cine da cuenta que el entretenimiento no tiene para qué separarse de un gran nivel artístico”.

3.- La Crónica Francesa (se estrenó en cines)

La carta de amor de Anderson al oficio del periodismo, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias conectadas entre sí. “Sé que se le ha denostado por ser una suerte de lección en arte decorativo por parte de Anderson; las pinzas, no es así. La crónica francesa continúa un poco y más que un poco esta exploración que Anderson ha realizado en torno a las instituciones del siglo XX y es un filme de despedida del siglo XX. En ese sentido, es inmensamente ambicioso”, califica Christian Ramírez, de Artes y Letras de El Mercurio y del podcast Civil Cinema. Andrés Nazarala, de La Segunda, afirma: “La película funciona bien como un collage interactivo y poco predecible”.

*Otras menciones en mejor película:

Otra ronda (Netflix); No miren arriba (Netflix); Spider-Man: No way home (en cines); El último duelo (Star+ a partir de enero); Mis hermanos sueñan despiertos (se estrenó en cines y se exhibe este lunes y martes en Centro Arte Alameda); Amor sin barreras (en cines).

*Mejor documental:

1.- Get Back (Disney+)

“Un hito cultural” es como algunos de los consultados etiquetan el monumental filme que repasa en detalle descarnado las sesiones que The Beatles en 1969 dedicaron al proyecto Let it be. “Un trance, un estado mental, un viaje, les regaló a los fanáticos de los Beatles alrededor del mundo algo que pensábamos era imposible, sentirnos parte de la banda en plena creación”, define ahora la conductora de radio Pauta Isabel Plant. Munizaga se suma: “Es sorpresivo, es entrenido, está tremendamente bien construido. Lo principal es el mérito de hacer algo nuevo muchas décadas después, con un material que ya estaba grabado y donde tú no podías hacer nada”.

Los Beatles en Get back, el documental de Peter Jackson disponible en Disney+

2.- The Velvet Underground (Apple TV+)

Hace rato que el documental musical es un género por sí solo: que para una parte de los críticos locales, los dos mejores del año sean relatos de bandas en plena ebullición es una señal del espesor conseguido por el formato, tal como demuestra este repaso por la intensa y fugaz carrera de los neoyorquinos. “Una cinta que emula las viejas películas experimentales de la época”, rotula Nazarala, haciendo foco en el contexto que también muestra el registro. Munizaga adhiere: “Haynes se adentra en una banda de culto, pero lo genial es que sea a través del retrato de una época y cómo la banda fue un pasadizo de libertad para el ‘club de los marginados’”.

3.- Val (Amazon Prime Video)

Estaba destinado a ser la gran figura del cine de los 90, lo tenía casi todo -belleza, aplomo, talento- y entre sus éxitos ya había conseguido hits como calzarse el traje de Batman en la entrega de 1995. Pero algo pasó. La historia de ese destino que finalmente no fue es la médula de este documental en torno a Val Kilmer, el que se estrella de frente con un presente donde debe andar firmando autógrafos y trasladándose en silla de ruedas en ferias y eventos para fans. “Es una aproximación a un ídolo, a una estrella caída completamente. Es una película hecha con mucho cariño y también muy descarnada”, opina Héctor Soto, crítico de Culto.

*Otras menciones en mejor documental:

Una película de policías (Netflix); Colonia Dignidad: una secta alemana en Chile (Netflix); Sergio Larraín, el instante eterno (se estrenó vía streaming, hoy en Cinemark online); Jagged (HBO Max); Allen contra Farrow (HBO Max); Visit, or memories and confessions (Mubi); Summer of soul (Star+); Nuclear Family (HBO Max).

*Mejor serie:

1.- Succession - Tercera temporada (HBO Max)

La trama de intriga, poder y cuchillazos por la espalda de la familia Roy se consolida en un tercer ciclo vibrante, donde la personalidad de cada uno de sus personajes brilla por carriles propios, además de exhibir un guion lleno de giros, trucos y detalles. Pero algo más: aparte de la estatura que entregan sus propios capítulos, para la crítica esta nueva temporada encumbra a Succession al firmamento televisivo que desde hace casi dos décadas ha convertido al formato en un ineludible de la actual industria de la entretención. Gonzalo Frías apuesta: “Una obra maestra y mi opinión no es negociable (como diría Roy Logan). En su tercera temporada, sigue siendo retorcidamente divertida, desplegando un humor tan negro y cínico que casi no la llamaría comedia, porque hiere, es cruel y al mismo tiempo divertidísima. Si sigue con esta calidad se encumbra al olimpo de Los Soprano, Mad Men, Breaking bad y The wire”.

Isabel Plant: “Es una historia sobre padres e hijos, y este año mostró como nunca la necesidad humana de sentirse querido por quien te dio la vida, a pesar de que este sea un monstruo”. Finalmente, Ernesto Garratt, de La Red, ADN y Nerdnews, dice: “Esta maravilla dejó la vara alta. Es como los anti Corleone, de El Padrino, pero en vez de la mafia, son dueños de medios”.

2.- Ted Lasso - Segunda temporada (Apple TV+)

La historia de un entrenador de fútbol americano que por distintas circunstancias salta a dirigir un equipo de la Premier League inglesa -sin tener idea de fútbol, naturalmente- es una premisa que en un momento parece elemental y ramplona, pero no: en este nuevo ciclo, Ted Lasso demostró que es un profundo testimonio acerca de las relaciones humanas cuando se vive y trabaja en colectivo. Ana Josefa Silva detalla: “Al principio parecía una comedia ingenua o boba y te preguntabas ‘¿me está tomando el pelo el guionista?’. Y no. Fue muy audaz en el sentido de construir un personaje que era completamente coherente, para terminar perfilando un personaje adorable. Además, tiene secundarios con los que uno goza. En estos años complejos, es una comedia agradable de ver”.

En tanto, para Christian Ramírez, efectivamente “expandió los confines que la propia serie se había impuesto en su primera temporada el año pasado”, mientras que para Joel Poblete logró también sacudirse de la etiqueta de una ficción sin profundidad para conseguir un carácter totalmente propio: “En estos nuevos episodios, volvió a confirmar sus virtudes, sin que se sintiera agotada o forzada al continuar con la fórmula”.

3.- Mare of Easttown (Amazon Prime Video)

Un puzzle policial intenta descifrar el crimen de una joven, todo enfrentado a los dramas grupales y privados de un a pequeña ciudad de Pensilvania. Una ficción que funciona como un tobogán donde cada pista abre la puerta hacia otro acertijo, conducido de manera brillante por Kate Winslet en el personaje de la detective Mare Sheehan, en uno de los papeles de su carrera.

“Tremendo trabajo de guion, muy bien armada está la intriga y qué genia que es Kate Winslet. No solo por su tremenda capacidad actoral (eso lo sabemos hace un par de décadas ya), sino por su porfía en poner en pantalla una mujer grande, con cuerpo y gestos de mujer que batalla cada día. Qué bien nos hace mirar estas otras mujeres -que son las más- y darnos espacio para identificarnos con la fuerza, el error, la brillantez y la vulnerabilidad”, expresa Antonella Estévez.

Daniela Lagos, crítica de series en Culto, se suma: “Kate Winslet volvió a demostrar su estatus como una de las mejores actrices de la actualidad, en una producción que no sólo la tenía a ella, sino que también una historia atrapante, personajes secundarios muy fuertes y atmósferas cargadas e irresistibles”.

4.- Hacks (HBO Max)

La lucha para mantenerse vigente, la batalla contra el avance de los años y las propias peleas actuales para enfrentar la cultura de la cancelación: todos son temas que aborda esta elogiada ficción, con Jean Smart en el papel de Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas que intenta mantenerse actual pese a la mirada de recelo de quienes controlan el casino donde se presenta. Para refrescar su rutina, recurre a Ava Daniels (Hannah Einbinder), guionista en el ojo del huracán por un tuit polémico que la persigue hasta impedirle encontrar trabajo más estable.

Daniela Lagos: “La química entre las dos actrices, una llena de experiencia y la otra prácticamente desconocida, es uno de los puntos más altos de esta comedia negra sobre la amistad, el ego, la ética de trabajo y los choques generacionales”.

Ana Josefa Silva: “Una comedia que es todo lo contrario a Ted Lasso, muy ácida, muy inteligente, que se sostiene sobre las dos protagonistas en una tensión que es generacional y está muy bien planteada. Tú dices ‘bueno, esta es la típica serie donde después de abuenan’ y nunca termina de suceder eso. Es tan realista que finalmente es casi imposible y si quieres mirarlo alegóricamente, nosotros estamos viviendo una tensión generacional constante”.

*Otras menciones en mejor serie:

The White Lotus (HBO Max); It’s a sin (HBO Max); El ferrocarril subterráneo (Amazon Prime Video); Todo va a estar bien (Netflix); Supongamos que Nueva York es una ciudad (Netflix); Las cosas por limpiar (Netflix); Pintando con John (HBO Max).

*Votaron en películas, documentales y series:

Ana Josefa Silva (radio Bío Bío, Ex Ante); Antonella Estévez (radio Universidad de Chile y cinechile.cl); Daniela Lagos (Culto); Isabel Plant (radio Pauta); Rodrigo Munizaga (Culto); Joel Poblete (radio Cooperativa); Gonzalo Frías (Séptimo vicio); Andrés Nazarala (La Segunda); Héctor Soto (La Tercera y Culto); Christian Ramírez (El Mercurio y Civil cinema); Gonzalo Valdivia (Culto); y Ernesto Garratt (La Red, ADN y Nerdnews).