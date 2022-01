Daniel Brühl se sube al debate: “Si el cine se está muriendo, Marvel y Netflix no son los únicos responsables”

Luego de que hace solo unas semanas se confirmara al reconocido actor español-alemán Daniel Brühl, como parte del elenco de la futura adaptación de la novela de Hernán Rivera Letelier, La contadora de películas, su nombre generó gran expectación en nuestro país. Sin embargo, esta no sería la primera vez que Brühl establece un contacto con una historia chilena, puesto que hace seis años ya habría participado en Colonia (2015), junto la actriz Emma Watson.

Según se anticipó desde el portal Variety, en esta adaptación basada en la exitosa novela de 2009 del escritor de la pampa nortina, Brühl encarnará a un europeo que se ganará el respeto de la comunidad local, para luego iniciar una relación con María Magnolia, madre de la protagonista de la historia.

Recientemente, el actor de películas como Good bye, Lenin! (2003), Bastardos sin gloria (2009) y The Falcon and the Winter soldier (2021), ocupó por primera vez el sillón de director, tras dirigir la comedia negra Nebenan (2021), hecho sobre el cual ahondó en una entrevista publicada hoy por el medio BBC.

Sobre el cambio al pasar de participar como actor a asumir el rol de director, Brühl se confesó ansioso.

“La verdad es que tenía muchísimas ganas de coger toda la responsabilidad y ser el capitán del barco. Tarde o temprano a la mayoría de actores les apetece contar su propia historia. Soñaba con dirigir, sobre todo porque de vez en cuando, durante mi carrera, me disgustaba no poder formar parte de todo el proceso cinematográfico y ser excluido de tantos aspectos. Hacer cine es como montar un concierto y grandes misterios pasan durante el viaje”, señaló el actor.

Sin embargo, confiesa que una de sus grandes complicaciones para dar el salto era su inexperiencia en cuanto a ejercer la escritura, la cual pudo sortear gracias a la ayuda de un guionista amigo suyo, lo que derivó, en sus palabras, a vivir: “La experiencia más linda que he tenido a nivel creativo. Ha sido brutal participar escribiendo el guion, ejecutar la película, decidir los planos con el cámara, montarla… me lo he pasado muy bien”.

De la misma forma, Brühl ahondó sobre cómo fue ejercer de director y actor de su propia película, donde admite que se basó bastante en el feedback recibido por parte de sus demás colegas, comentarios que, sin embargo, en ocasiones lo ponían algo más que incómodo.

“La verdad es que me fastidiaba cuando me decían que una escena no estaba nada bien, que era una mierda y que había que repetirla, pero era fundamental contar con gente honesta y crear una dinámica democrática. Fue raro verme a mí mismo tanto tiempo al montar la película. Te ves tantas veces que te das mucho más cuenta de cuando estás bien o mal. De vez en cuando puede hasta doler”, señaló al medio BBC.

Brühl, quien ha interpretado al enemigo del Capitán América en el universo de Marvel, también comentó sobre el auge de las plataformas de streaming, y sobre si su presencia puede ser una amenaza para el mundo del cine.

“No soy muy fatalista y me gusta la diversidad. En esta era del streaming y la televisión, veo resultados de altísima calidad. Yo vengo de la generación en que hacer teatro y cine se veía muy bien pero la televisión se asociaba a las chorradas”, comentó.

Finalmente, el actor destacó que, a su juicio, esta coexistencia entre el cine y las nuevas plataformas, enriquecen a una suerte de ecosistema, si bien reconoce que existen algunas producciones de baja calidad.

“Hay que llenar y crear tantísimo contenido para todas esas masas que a veces la calidad baja. Pero luego tienes The Crown (2016), Gambito de Dama (2020), Succession (2018), algunas series que ves con un nivel increíblemente bueno. No quiero verlo demasiado negativo, tampoco al universo Marvel, al que también se ha criticado mucho. Creo en la coexistencia. Si el cine está muriendo, ellos no son los únicos responsables. Hay gente que no va a ver las películas de Marvel y consumen otro tipo de cine. La solución no es que Marvel pare de producir películas. Quizás solo estemos en una especie de valle. Por eso es importante que los festivales sigan promocionando la experiencia única del cine”, señaló Brühl.