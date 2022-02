Camila Gallardo y su vuelta a los escenarios tras dos años: “Quiero tocar y cantar toda la vida”

El Gran Arena Monticello, ubicado a casi una hora de Santiago, está preparado para albergar hasta 4.000 asistentes, cuenta con una pantalla gigante y el espacio para el público, esta noche, se presenta con un diseño de casi 360 grados en torno al escenario.

Es viernes 4 de febrero y el aforo del recinto se ha reducido notoriamente debido a las medidas sanitarias que se deben aplicar por la pandemia. En el escenario, varios músicos prueban sonido para el concierto de la noche. Será el primer recital que Camila Gallardo da en dos años, al menos, el primero de esta envergadura para la cantante chilena desde 2020, cuando debió cancelar toda su actividad musical.

Desde entonces la artista se las arregló para seguir generando noticias. Algunas buenas y otras malas. Fue una temporada de contrastes para Gallardo, quien en 2020 arrasó en los premios Pulsar y a fines de ese año fue nominada por primera vez al Grammy anglo. Meses después fue detenida por una reunión privada en el hotel W que superó el aforo permitido por ese entonces, enfrentó críticas luego que se difundieran fotos suyas de fiesta en EE.UU., al tiempo que participó de un contundente tributo discográfico a Elvis Costello y publicó un nuevo sencillo.

Ahora la solista está de vuelta en la música en plena forma, con una gira y un nuevo disco. Luego de ensayar un par de canciones se detiene a tomar agua y se sienta en uno de los desniveles del escenario. Su pelo rojo cereza está recogido con un cintillo y viste un buzo cómodo para el ensayo. Actualmente prepara su primera presentación en un Lollapalooza, en marzo, donde compartirá público con Miley Cyrus, A$ap Rocky y Javiera Mena. Admite estar emocionada ya que es fan de la ex chica Disney y el montaje del show forma parte de su gira más grande hasta ahora, Camino al Caos, que partió el 21 de enero en Constitución y hoy sigue en Monticello.

Camila Gallardo se presentó el pasado viernes en Gran Arena Monticello.

“Ha sido un proceso hermoso que partió hace un par de meses, no solamente armando Lollapalooza sino toda la gira, que tiene discos anteriores y es la antesala del disco nuevo que se viene en unos meses. Hemos tenido que montar varios formatos de show, porque van a ir saliendo canciones y eso me ha dado la posibilidad de jugar con la dinámica e integrar canciones que yo pensé iban a quedar en discos anteriores”.

¿Qué vamos a ver en Lollapalooza?

“Camino al caos. Creo que va a ser muy caótico en el hermoso sentido de lo que trae el caos. La catarsis que a mí me apasiona tanto arriba del escenario. Mucha entrega porque yo soy otra cuando tengo la oportunidad de interpretar, en el buen sentido, soy otra en energía. Entro a un lugar que me hace muy bien y espero que eso lo vean y lo vivan conmigo”.

Su último disco, Monstruo, fue lanzado el 2020 luego de haber sido aplazado por el estallido social, y es el segundo álbum de estudio de la cantante. El LP le valió el premio al mejor disco del año en la primera edición de los Premios Musa y además obtuvo una nominación al Grammy como mejor álbum latino de rock o música alternativa. Billboard incluso lo destacó como uno de los mejores discos latinos del 2020. Ahora su carrera se centra en preparar el lanzamiento del siguiente disco, que será estrenado durante el primer semestre de este 2022.

“A la hora de componer, obviamente me inspiro en mis propias historias y a veces entro en un personaje. La escritura te permite crear universos y a veces exagerar momentos o canalizar desde otro lugar los momentos que viviste. Es como cuando estás en la ducha y se te ocurre la respuesta a una discusión. Algo así me pasa cuando escribo, reviso en una dimensión paralela lo que hubiese pasado con una historia o quizás uso la canción para responder lo que una persona me dijo”, explica.

¿Cómo es su proceso creativo para iniciar una canción?

Especialmente el del disco nuevo ha venido de la mano con un proceso muy emocional en el que estoy. Entonces, generalmente me pasaba que al llegar al estudio venía con la idea clara de lo que quería escribir. La temática venía primero. Aunque todos los procesos son distintos, no es lineal o matemático. También pasa que a veces escribo una canción y cambio el 90% de ella y dejo la base o le cambio la letra. Eso es lo entretenido finalmente de crear, que no es absoluto y puedo jugar cuantas veces quiera.

¿Cuáles son sus referentes?

Tengo muchos, pero creo que este último tiempo no sé si me he guiado por mis referencias. Siento que ha sido más por lugares musicales a los que no me atrevía a entrar. Me he empujado un poco más, tanto vocalmente como en la escritura, para poder sacar un poco más de provecho a esa parte.

¿Hay algún artista con el que le gustaría colaborar actualmente?

Me encantaría colaborar con cualquier mujer. Este año me propuse tener colaboraciones con compañeras. Admiro a muchas mujeres dentro de la industria, estamos viendo una generación histórica, donde el colectivo está creciendo y el apañe entre nosotras está cada vez más fuerte, entonces a cualquier compañera que quiera colaborar conmigo, acá estoy.

Camila Gallardo, o simplemente “Cami” -como se le conoce hace algunos años- se hizo conocida luego de presentarse en el programa The Voice Chile, donde quedó en segundo lugar. Desde entonces, al alero del sello Universal, ha ido expandiendo el alcance de su música, logró ser la chilena más joven nominada al Grammy y acumula varios premios nacionales.

¿En qué momento se dio cuenta que la música era el camino que quería?

No sé si me di cuenta. Siempre hice música, desde muy chica. Tocaba la flauta traversa a los 5 o 6 años, entonces nunca me importó nada más. Siempre quise hacer música, ser intérprete, me daba lo mismo el instrumento o la disciplina. Yo quería interpretar, ya sea actuando, cantando. Todo lo que tuviese que ver con alojar una emoción, canalizar y luego expresarla, siempre me apasionó. Hoy me siento muy privilegiada de tener la oportunidad de que este sea mi trabajo y poder compartirlo con las demás personas.

Hoy, ¿cuál es el sueño de Cami?

Yo quiero tocar y cantar toda la vida. Quiero seguir escribiendo lo que me pasa y encontrar cada vez cómo poder verbalizar mejor el sentimiento y la catarsis que tenemos constantemente como seres humanos. Creo que la música es una tremenda herramienta para poder explicar fenómenos emocionales para los que no tenemos la inteligencia emocional para plantearlos. La música siempre nos ayuda y nos abre portales y espero poder seguir abriendo esos portales.

La gira Camino al Caos tiene fechas agendadas tanto para Chile como Argentina, con próximas fechas en el festival trasandino Cosquín Rock, en la Quinta Vergara, en Lollapalooza y en el Movistar Arena.

Las entradas para cada show se pueden adquirir hacindo click aquí o en las redes sociales de la cantante. Para ver más información sobre su presentación en el Lollapalooza Chile se puede ingresar a la página web oficial del festival.