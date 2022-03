Gonzalo Yañez: “Mi manera de estar vigente es no meterme a competir con un pendejo de 20, si yo me meto a TikTok va a ser forzado”

Sentado en lo que el llama la “guarida” de su casa familiar, Gonzalo Yañez se prepara para la entrevista vía zoom. Los discos visten todas las paredes, deben ser fácilmente unos miles, y al lado de él descansa su guitarra. Él afirma que la lleva a todos lados porque es fácil abstraerse y escribir. Sentado en el sillón, con sus hijos de 4 y 7 años dando vueltas por ahí, el músico tararea melodías y letras para componer la canciones que escuchamos de su actual proyecto.

Así mismo, afirma, compuso su último sencillo, La manera correcta. Lanzada la noche del miércoles 2 de marzo, la canción con toques ochenteros y bailables se suma a la lista de sencillos que ha sacado el artista durante estos últimos años.

Su proceso creativo partió de tracks como Take on me de A-Ha, bandas como Talk Talk o cantantes como Tom Petty. El músico se dedicó durante un año a componerla, acompañado de varios otros artistas para lograr esa mezcla de espíritu new wave.

“Me parecía que la mejor vestimenta de esta canción podía tener que ver con un beat bailable porque la letra justamente es media bajón. El coro no. El coro es valiente, para mi igual tiene una cosa de liberación”, señala Yañez.

Entre los artistas que acompañaron ese largo proceso, destaca a Francisco Victoria, compositor chileno que estuvo a cargo de sintetizadores y bases: “Se la mostré y le encantó. Hacía rato que veníamos haciendo cosas juntos, yo lo quiero mucho y lo aprecio porque es un loco mega sensible e inteligente. Él me ayudó con toda la parte de programación. Él fue además súper clave en la forma de cantarlo, porque yo soy exagerado, muy rioplatense, y él fue clave para ayudarme a bajar unos decibeles y cantarla más pop y más introspectivo”.

Cuando se le consulta sobre su ansiedad al crear, es tajante. El proceso, afirma el artista, fue el más largo que ha tenido una canción suya y la ansiedad de trabajarla incluso le llegó a afectar la salud a Victoria: “Yo lo estaba volviendo loco al pobre Fran, le tuve que pedir perdón. Le estaba haciendo mal a su salud porque me pasa que no estoy acostumbrado a soltar y quiero volver a cada rato. Es como intentar dejar de fumar”, declaró Yáñez.

Acostumbrado a componer y producir sus canciones, el guitarrista afirma que si intentó delegar parte de las responsabilidades de la canción, dejando a Diego Peralta a cargo de los bajos y guitarras y a Martín Berríos en otros detalles: “Como que ya me odio un poco, ya no quiero saber tanto de mi y quiero darle opción y lugar a otra gente que tiene mucho talento y capacidad”, afirma.

Finalmente, Yáñez encargó la masterización a Abbey Road Studios, donde ya había masterizado su canción La calle de enfrente: “Justo llevaba como una semana viendo Get Back todos los días, estaba así súper atrapado y bueno, soy enfermo de los Beatles, siempre lo he sido. Fue darme el gusto”.

El contraste con la música moderna

La grabación de videos es una de las cosas que menos le gusta realizar. Actuar, dar entrevistas, promocionar sus canciones, para él son la parte tediosa de su pasión, que es hacer música. Por eso para el video de La manera correcta se concentró en solo una tarea: buscar al director.

Debido a su estatus de músico independiente solo puso un par de condiciones: “que fueran jóvenes, que no hagan puro trap y que yo les mande la canción y me digan ‘huevón me encanta’ eso quería yo.” Luego de un par de mensajes, Joan Viáfara fue seleccionado y crearon la pieza audiovisual que acompañó el lanzamiento.

Gonzalo admite ser fan de mucha música moderna. Le gustan algunos cantantes de trap argentino como Ca7riel y Louta, además a compuesto para figuras como Denise Rossenthal y Amango. Sin embargo, considera que su real pasión está en la canción clásica. “A mi me gusta la estructura, me gusta la estrofa, el puente, un coro reconocible muy David Bowie o Elton John”.

Si bien le gusta mucho escuchar música en Spotify, afirma que aquella música más envasada, con pista y canto es solo para un rato, para bailar o escuchar en casa “Si tengo que escuchar un disco o un artista por una semana, prefiero escuchar a uno que tenga más variedad, más herramientas, que de pronto se siente en el piano y canta un tema o toma la guitarra y canta de puta madre, pero son gustos personales”.

Por eso tiene ciertos reparos a la hora de analizar la escena musical actual, donde entre tanto artista hay más complejidades para lograr diferenciarse: “No lo he podido lograr, ni tampoco es una estrategia, pero cuando uno es más uno mismo, aunque no te sigan 800 millones, uno logra un público que te va a recordar mucho más tiempo”. El artista además señala que “hay una ola de reproducciones muy grande en uno o varios géneros, en el mundo urbano o pop, pero al mismo tiempo, escuchas una canción de esa dinámica y ya mañana escuchaste otra”.

Si bien el cantautor asegura que no hay manual de éxito, pues hoy en día son varios los artistas que pueden autoproducirse en casa, como Ed Sheeran o la Princesa Alba en sus inicios, Yáñez si le da una importancia al público: “En el fondo un artista que nadie lo ve, no es nada, no existe”.

Para armar su estilo, entonces, dice tomar referencias de todo lo que le gusta y también de lo que no para no hacerlo sin responder a las modas, pues su público y mensaje va para otro lado “Hoy por hoy en ese escenario de música actual muy marcada, yo creo que la manera de estar vigente para mi es no querer meterme a competir con un pendejo de 20, si no diferenciarme. Si yo me meto a TikTok va a ser forzado y falso, si realmente cuando me meto ahí no sé que puta hacer. Mi lenguaje y público son otro”, y continúa afirmando “La moda es efímera, es mucho mejor mantenerte en tu línea y perseverar porque eso hace que lo tuyo no tenga fecha de caducidad”.

Casi dos décadas de carrera y aprendizaje

Gonzalo Yáñez empezó su carrera muy pequeño. Hijo de músicos y coleccionistas, el compositor empezó desde los ocho a cantar y tocar guitarra. Su primera banda No me acuerdo, fue representada por Carlos Fonseca, quien además lo impulsó a dedicarse a la música y lo llevó de guitarrista a Los Prisioneros. Durante ocho meses, Yáñez fue la mano derecha de Jorge González en una gira que se llevó a cabo en Estados Unidos, México y Canadá y junto a ellos grabó Manzana.

Hasta el día de hoy mantiene relación con Jorge González, vocalista del grupo y a quien considera su hermano. El músico de San Miguel, que hoy día está retirado de la música, es padrino de su hijo y el chileno-uruguayo también asegura haber aprendido mucho de su profesionalismo: “El me enseñó el rigor de trabajar, los horarios, que el talento no es todo. Eso lo aprendí con él. El talento es importante pero sin rigor, salvo un rajazo, es difícil que ocurra”.

Sin embargo, sí hay una diferencia. “El mensaje en el caso de ellos era uno, en mi caso es otro. Para mí es súper importante llevar un mensaje de ser buena gente, más allá del color político. De que cuando pasas por otra persona dejarle algo, ver las cosas buenas, del amor la pasión, la nobleza”. El músico explica que, para él, la gente debe entender que tanto los defensores de Kast como los llamados “primera línea” son la misma persona en distintas circunstancias. “Defendemos los intereses de personas que nos nos defienden a nosotros”.

Actualmente el músico asegura que podría volver a tener una banda, sin dejar de lado su proyecto solista: “Nunca voy a dejar de ser Gonzalo Yáñez pero tengo muchas ganas hace mucho rato de armar algo con unas canciones que tengo en un mood medio Gorillaz”. De hecho, afirma que está preparando un EP de boleros a dúo junto a una mujer conocida, de la que no puede decir el nombre, pero que no es cantante.

Ahora en abril, también prepara el lanzamiento de su próximo disco. Por primera vez el compositor editará un vinilo. Cara y Sello será un disco compilatorio de dos partes que busca consolidar sus casi 20 años de carrera. El lado A tendrá canciones conocidas y grandes hits del artistas y por otro el lado B canciones que el mismo selecciono y que quizás no son tan conocidas y sencillos como Soledad, El Río y ahora, La Manera Correcta.

“Además tendremos una sorpresa, se incluirá una reversión de una canción secreta de mi banda No me acuerdo, que a los fans les gusta mucho, siempre la piden y nunca la toco”.