Rock en el centro de Santiago: el ruidoso ensayo de Metallica en el Club Hípico

Tras arribar a Chile la noche del domingo, Metallica realizó su primera actividad en Santiago. Durante la noche del lunes, a eso de las 21.00 horas, el cuarteto llegó hasta el Club Hípico -provenientes desde el hotel Ritz-Carlton, donde alojan- para la prueba de sonido de rigor, que sirvió como ensayo para afinar el repertorio que interpretarán la noche del miércoles, cuando se reencuentren con el público local.

Durante la noche, varios usuarios de las redes sociales, que viven en las inmediaciones del recinto ubicado en el barrio República, compartieron registros de lo que escuchaban desde sus viviendas. Varios de ellos coincidieron en remarcar el alto volumen con que tocó la banda durante una hora, un detalle que ya se había notado en ocasiones anteriores, e incluso en su debut en el país, en 1993.

Metallica

En los registros en las redes sociales se puede oír como la banda repasa algunos temas clásicos de su discografía; pasaron temas de sus primeros discos que suelen ser habituales en sus sets, como Wiplash y Ride the Ligthning, así como One, The Memory Remains, Hollier than thou.

Pese a que el sonido del ensayo se percibió en un radio amplio, fuentes de carabineros consultadas por Culto detallan que no hubo ingresos de denuncias por ruidos molestos en el sector durante el rato en que la banda ensayó. Asimismo, desde el Club Hípico señalaron que hoy corresponde el turno de ensayar a la banda telonera Greta Van Fleet, aunque en el show también se espera la presencia de los chilenos Yajaira.

Mientras, ya se alistan los últimos detalles. Ante la posibilidad de lluvia durante el show, debido a las precipitaciones anunciadas por la Dirección Meteorológica, la organización detalló a Culto que se dispondrá de una carpeta especial. ”Hay carpetas de PVC para el suelo, para que haya menos barro -explicó Gloria Covarrubias, jefa de Relaciones Públicas y Eventos-. Lo que pasa es que hay que pensar que estamos en un predio que es abierto, que tiene arena y pasto, entonces por mucho que uno pueda en algunos lugares poner todo este tipo de suelo, si la lluvia es como dicen, puede tener mas barro”.

Para asistir al show se requiere el Pase de Movilidad vigente y respectivo documento de identificación. También se pide a los fans mantener el uso obligatorio de mascarilla durante el show y se recomienda además, asistir con ropa abrigada debido a las bajas temperaturas que se esperan para la hora del concierto.

Según la organización, la apertura de puertas será a las 17.00 horas. Luego vendrán los shows de las bandas teloneras; los nacionales Yajaira (18.30), luego vendrá Greta Van Fleet (19.30), para luego dar paso al esperado reencuentro de Metallica con la fanaticada chilena.