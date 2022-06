Baterista de King Crimson y Porcupine Tree llega a Santiago con la banda The Pineapple Thief

La banda The Pineapple Thief es un número fijo entre conocedores. Con 20 años de trayectoria de la mano de Bruce Soord, ha entregado brochazos de novedad a las variantes progresivas más contemporáneas, ampliando su lenguaje hacia otras rutas.

Como parte de ese mismo carácter expansivo, la agrupación sumó hace unos años a Gavin Harrison, siendo el actual baterista de King Crimson y Porcupine Tree uno de sus compositores de sus últimos dos discos, Dissolution (2018) y Versions of the Truth (2020).

Y con ese extra potente, vendrán a Chile con concierto agendado para el 4 de marzo de 2023 en el Teatro La Cúpula.

Sus anteriores discos, Dissolution (2018) y Your Wilderness (2016), fueron aclamados por la crítica especializada. De todas formas, no querían repetir la misma fórmula. “No queríamos hacer otro Dissolution, no queríamos hacer otro Your Wilderness. Queríamos hacer algo que sonara diferente, pero que igual sonara como The Pineapple Thief”, declaró el vocalista Bruce Soord en su momento.

Versions of the Truth, que centra la gira que los traerá a Chile, se basó en The Leopard, novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que relata la ambición política y convulsión social durante la Sicilia del siglo XIX.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket.com, con los siguientes valores:

Preventa general: $37.000, hasta agotar stock de 300 tickets

Entrada normal: $42.000

El evento contempla ingreso sólo con pase de movilidad habilitado, mientras que los miembros del Ciclo Stgo Fusión pueden acceder a beneficios especiales.