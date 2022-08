De Juliette Binoche a Paul Schrader: festival Sanfic revela programación y comienza venta de entradas

En su 18° edición, programada entre el 14 y el 21 de agosto, el Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic) volverá a la presencialidad por primera vez desde 2019. El encuentro optó por un formato híbrido en que exhibirá películas a través de su plataforma y en tres sedes de la capital: Centro Arte Alameda (Sala Ceina), Cinemark Portal Ñuñoa y Cinemark Alto Las Condes.

Presentado por Fundación CorpArtes e Itaú, y producido por Storyboard Media, el evento contará con una programación de 90 títulos. Esta incluye The card counter, de Paul Schrader y protagonizada por Oscar Isaac; Tout s’est bien passé (Everything went fine), de François Ozon y estrenada en el Festival de Cannes 2021, y Avec amour et acharnement (Fire), la cinta por la que Claire Denis ganó el Oso de Oro al Mejor director en el último Festival de Berlín y que muestra a Juliette Binoche y Vincent Lindon como un matrimonio.

En el mismo certamen Rabiye Kurnaz contra George W. Bush (Alemania), del alemán Andreas Dresen, se llevó dos premios: Mejor actuación protagónica (Meltem Kaptan) y Mejor guión (Laila Stieler). Drama sobre una madre turca que intenta ayudar a su hijo a salir de Guantánamo, la película también participará en Sanfic. En tanto, el francés Bertrand Bonello (Coma, 2022) y el canadiense Denis Côté (That kind of summer, 2022) son otros pesos pesados que llegan con sus más recientes obras.

En el plano local la muestra incluye los documentales Mi país imaginario, de Patricio Guzmán, y El efecto ladrillo, de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano (Chicago Boys). Además, entran en la selección dos coproducciones chilenas: Alís, de los colombianos Clare Weiskopf y Nicolás Van Hemelryck, y Pamfir, del ucraniano Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk.

The card counter, de Paul Schrader.

El propio Guzmán recibirá un homenaje a su trayectoria y se mostrarán tanto su más reciente filme como tres de sus trabajos previos (Nostalgia de la luz, El botón de nácar, La cordillera de los sueños).

El mismo reconocimiento recaerá en el actor Alfredo Castro, de quien se montará una retrospectiva con seis de sus largometrajes: Tony Manero (2008), El club (2015), Blanco en blanco (2019), Algunas bestias (2019), Tengo miedo torero (2020) y Las consecuencias (2021), de la cineasta venezolana Claudia Pinto y hasta ahora inédita en el país. Y en la Competencia de Cine Chileno se encuentra Piedra noche (2021), del argentino Iván Fund, que también cuenta en su reparto con el intérprete nacional.

“El foco de este año estuvo puesto en las producciones nacionales porque nos parece crítico volver a relevar la importancia de la producción nacional, a la que progresivamente se le niegan cada vez más recursos para su desarrollo”, indicó a través de un comunicado de prensa Francisca Florenzano, Directora Ejecutiva de Fundación CorpArtes. Y agregó: “Es un honor este año poder realizar un homenaje en vida a grandes artistas y cineastas chilenos a través de retrospectivas de sus obras”.

Carlos Núñez, Director Artístico de Sanfic, señaló mediante la misma vía: “Este año celebramos la vitalidad del cine chileno y de las producciones internacionales. 90 películas de cineastas de prestigio y jóvenes talentos que se presentarán en Sanfic18 durante una semana. Es una oportunidad única de ver lo mejor del cine mundial y nacional reciente”.

Los horarios ya están confirmados y las entradas se pueden adquirir a través de www.sanfic.com a un precio de $2.500. En tanto, la venta presencial de los boletos se desarrollará en cada sede durante el transcurso del festival, entre el 14 y el 21 de agosto.