Los Premios SAG 2023 anuncian sus nominaciones: revisa la lista completa

El Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG) anunció esta mañana la lista completa de nominados en la vigésima novena edición de Premios SAG, donde anualmente se destaca lo mejor del cine y la televisión del ultimo año.

La edición estará marcada por ser la primera sin ser transmitida por televisión, esto porque el gigante del streaming Netflix adquirió los derechos de transmisión de la ceremonia. A partir de 2024, la ceremonia será transmitida a nivel mundial dentro de su plataforma.

Netflix también transmitirá la vigésima novena edición del certamen a través de su cuenta de Youtube. La cita se dará el próximo 26 de febrero a las 22.00 hrs (hora chilena). Puedes revisar la lista de nominados a continuación.

Cine

Mejor Actor

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Los espíritus de la isla)

Brendan Fraser (La ballena)

Bill Nighy (Living)

Adam Sandler (Garra)

Mejor Actriz

Cate Blanchett (Tár)

Viola Davis (La mujer rey)

Ana de Armas (Blonde)

Danielle Deadwyler (Till, el crimen que lo cambió todo)

Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Mejor Actor de Reparto

Paul Dano (Los Fabelman)

Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla)

Barry Keoghan (Los espíritus de la isla)

Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Eddie Redmayne (El ángel de la muerte)

Mejor Actriz de Reparto

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (La ballena)

Kerry Condon (Los espíritus de la isla)

Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Stephanie Hsu (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Mejor Reparto

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Ellas hablan

Mejor reparto de especialistas

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

La mujer rey

Series

Mejor actor - miniserie o telefilme

Steve Carell (El paciente)

Taron Egerton (Black Bird)

Sam Elliott (1883)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Evan Peters (Dahmer)

Mejor actriz - miniserie o telefilme

Emily Blunt (The English)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Julia Garner (Inventando a Anna)

Niecy Nash-Betts (Dahmer)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Mejor actor - drama

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Jason Bateman (Ozark)

Jeff Bridges (The Old Man)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Mejor actriz - drama

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Laura Linney (Ozark)

Zendaya (Euphoria)

Mejor actor - comedia

Anthony Carrigan (Barry)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (El oso)

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate (Muertos para mí)

Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Jenna Ortega (Merlina)

Jean Smart (Hacks)

Mejor reparto en drama

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Severance

The White Lotus

Mejor reparto en comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Mejor reparto de especialistas

Andor

The Boys

House of the Dragon

El señor de los anillos: los anillos del poder

Stranger Things