La Riqueza del Mundo: el filme ambientado en la Guerra de la Independencia que llega a las salas nacionales

La Riqueza del Mundo es la ópera prima del director chileno de 34 años Simón Farriol, que en 85 minutos cuenta la historia de un campesino miliciano (Daniel Candia) que despierta sordo entre unos muertos. En su deambular, rescata a un Húsar (Diego Acuña) que ha perdido la vista en un reciente combate.

Pese a las complejidades físicas de ambos y la dificultad de comunicarse, el campesino logra rescatarlo, sacándolo del campo de batalla a un lugar un poco más seguro.

Abandonados, toman la determinación de retornar juntos a sus tierras, uno a Coihueco y el otro a su amado rancho en Columio, esquivando irracionales sucesos que la guerra ha dejado a su paso. Sin embargo, a medida que se alejan del campo de batalla, son sus heridas y sus propias naturalezas las que silenciosamente amenazan con quebrantar sus voluntades de sobrevivir.

Para Farriol esta cinta “muestra a los anónimos, a los abandonados de la guerra, a la desolación del entorno como de las personas, a la destrucción sin sentido que tienen los conflictos bélicos. A través de un canto, de una trova, quiero contar la historia de esos anónimos que fueron excluidos de la historia oficial, la que siempre destaca a nuestros grandes próceres, pero olvidan al campesino, al afrodescendiente y a aquellos que los obligaron a estar en un conflicto”.

Del mismo modo, el productor de la cinta, Alejandro Ugarte, menciona a ZETA que “La historia narra el suplicio de dos personas que están huyendo de la guerra, una guerra de duró 20 años, y es un conflicto que liberó a Chile de los españoles. La idea del director es mostrar la crudeza de la guerra, cómo se ven afectadas personas que no tienen relación con ellas y la brutalidad de lo que significa un conflicto bélico”.

En cuanto al aspecto sonoro, según Farriol “la música juega un papel elemental en la película” y ella está a cargo del Payador curicano Jorge Castro, avezado y destacado cantor popular y cantor a lo poeta.

La Riqueza del Mundo tuvo su premier mundial el 2021 en el 52th International Film Festival of India (IFFI), Goa (52th Festival Internacional de Cine de la India) logrando el Premio Especial del Jurado al Mejor Director (Special Jury Mention for The Best Debut Director).

Durante el año 2022 participó en diversos festivales, tales como:

37° Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste

39° Festival de Cine de Bogotá

19° Santiago Festival internacional de Cine

8° Festival de Cine de La Serena. Mención especial de Jurado

34° Festival Internacional de Cine de Viña del Mar

8° Festival de Cine Nacional e Internacional de Linares, FELINA 2022. Premio del Público.

18º Festival Internacional de Cine de Rengo

7º Festival Linarense de Cine Nacional e Internacional. Mención especial de Jurado / Premio del Público

En el marco de FICVIÑA, Andrés Nazarala, programador y seleccionador de largometrajes del evento, se refirió a La Riqueza del Mundo como “Entrañable, bizarra, visualmente sorprendente y de una rara hilaridad, La Riqueza del Mundo, no se parece a muchas otras películas chilenas. Es una rara avis dentro de nuestro cine”.

Por su parte, el destacado cineasta y documentalista nacional Ignacio Agüero seleccionó a La Riqueza del Mundo como la Mejor Película Nacional del año 2022. Su elección es parte de LA INTERNACIONAL CINÉFILA, la increíble encuesta que organiza Roger Koza, donde 185 programadores, críticos y cineastas eligen las películas del año.

La Riqueza del Mundo estará en las salas chilenas a partir del 26 de enero, comenzando en Cine Arte Alameda en Santiago, ideal para la previa del aniversario de la Independencia de Chile el 12 de febrero.