Cómo llegan y qué futuro espera a las grandes figuras de los Grammy 2023

Beyoncé, Kendrick Lamar, Adele, Harry Styles y Brandi Carlile. Cinco de los nombres más aclamados de la industria musical se enfrentarán este domingo en una nueva entrega de los premios Grammy. El evento de este año se desarrollará en Los Angeles, con Trevor Noah como presentador.

La Academia buscará repuntar sus números de audiencia, que han ido a la baja en los últimos dos años, con las presentaciones de Bad Bunny, Harry Styles, Sam Smith, Lizzo, entre otros.

¿Quiénes son los principales nominados, con qué álbumes se presentan, en qué se encuentran y qué se viene en sus futuros tras los premios? En Culto hacemos un repaso:

*Beyoncé, la líder y mujer de los récords

Si hay un álbum que dio que hablar el 2022 fue Renaissance, de Beyoncé. La indiscutida superestrella llega a la ceremonia de los Grammy con uno de los discos favoritos de la crítica y uno de sus más aclamados a la fecha. Renaissance fue nombrado el número 1 por 25 publicaciones como The New York Times, The Guardian, NPR, Pitchfork y Rolling Stone. Debutó en el puesto número 1 en los Billboard 200, su séptimo álbum consecutivo en hacerlo, mientras que su sencillo principal Break my soul alcanzó el número uno en varias listas de todo el mundo, incluido el Billboard Hot 100.

El LP, que hace honor a la comunidad negra y LGBTIQ+, contó con un amplio equipo de producción, con nombres como Drake, Skrillex, BloodPop, AG Cook, Jay Z, Labrinth, Nile Rodgers, entre muchos otros. Una técnica que incluyó Beyoncé en este proyecto fue el sampleo y las interpolaciones, que consiste en usar melodías de canciones ya existentes y apropiarlas con letras y sus armonías. Por lo que artistas como Robin S, The Neptunes y Donna Summer fueron también acreditados por sus canciones Show me love, Milshake y I feel love.

En su historia con los Grammy, Beyoncé suma 28 triunfos y 88 nominaciones, la artista con mayor cantidad de nominaciones, empatada de su esposo, Jay-Z. La noche de este domingo, llega con nueve nominaciones: Álbum del año, Mejor álbum Dance/Electrónico (Renaissance); Grabación del año, Canción del año, Mejor Grabación Dance/Electrónica (Break my soul); Mejor interpretación de R&B (Virgo’s groove); Mejor interpretación de R&B tradicional (Plastic off the sofa); Mejor canción R&B (Cuff it) y Mejor canción escrita para medios visuales (Be alive).

De resultar la ganadora en Álbum del año, será la primera vez que se quede con ese triunfo luego de sus I Am... Sasha Fierce (2008), Beyoncé (2010) y Lemonade (2016), que también estuvieron nominados a la categoría más importante de los Grammy.

A partir del 10 de mayo la artista se embarcará en su gira mundial, Renaissance World Tour, anunciada el 1 de febrero. Beyoncé pasará por países europeos para luego concluir, según lo que se sabe hasta ahora, en Norteamérica. La revista Billboard proyecta que este tour genera la mayor recaudación de su carrera.

*Kendrick Lamar, la revancha del rapero

Con una carrera consolidada de álbumes aclamados por la crítica, Kendrick Lamar lanzó en mayor del 2022 Mr. Morale & the Big Steppers. Luego de cuatro años sin un LP del rapero, Lamar hizo su retorno a la escena con un álbum que contó con la colaboración de artistas como Sampha, Summer Walker, Baby Keem, Kodak Black, Beth Gibbons de Portishead, entre otros. Mr. Morale & the Big Steppers es un título con toques de jazz, R&B, trap y soul, con letras que tocan temas personales como su infancia, traumas generacionales, infidelidad y el culto a las celebridades.

La crítica lo consideró como su álbum más confesional. En este álbum el rapero, conocido por su su “rap consciente”, analiza y reflexiona acerca de sus experiencias de vida durante su viaje de terapia. Mr. Morale & the Big Steppers debutó en la cima de los Billboard 200, su cuarto álbum en conseguirlo. Sus tres sencillos N95, Silent hill y Die hard debutaron en el top 10 del Billboard Hot 100.

Este domingo Kendrick buscará quedarse por primera vez con el Grammy al Álbum del año. Sus ocho nominaciones lo sitúan como el segundo artista más nominado de la ceremonia. Mr. Morale & the Big Steppers, nominado a Álbum del año y Mejor álbum de rap; The heart part 5, nominada a Canción del año, Grabación del año, Mejor Interpretación de Rap, Mejor canción de rap y Mejor video musical; y Die hard, nominada a Mejor interpretación de rap Melódico.

Para promocionar su álbum, Kendrick se embarcó en su gira the Big Stepper Tour en junio del 2022. El rapero pasó por paises de Europa, Norteamérica y Oceanía. Luego de los Grammy, retomará su tour el 2 de junio en Barcelona y lo cerrará el 20 de agosto en Japón. El show de Lamar en París, Kendrick Lamar Live: The Big Steppers Tour, se encuentra disponible en la plataforma Amazon Prime Video desde noviembre del año pasado.

*Adele, a seis años del triunfo

En noviembre del 2021, Adele sorprendía al mundo con 30. Su cuarto álbum marcó el regreso de la artista a la música, luego de seis años. Promocionado por su sencillo, Easy on me, el LP de Adele toca temas como el divorcio, la maternidad, la fama, la angustia, la aceptación y la esperanza. A diferencia de sus álbumes anteriores, 30, exploró con elementos de otros géneros, como el dance-pop y el gospel.

30 debutó en la cima de los UK Albums Chart y Billboard 200 de Estados Unidos. Se convirtió en el álbum más vendido en 2021 en Reino Unido y en Estados Unidos. A nivel global, el álbum fue el más vendido del 2021 con 5.5 millones de copias, a solo dos meses de su lanzamiento. El álbum no solo fue un éxito comercial, la crítica lo alabó como uno de los mejores proyectos de Adele y es el álbum más aclamado en el sitio de reseñas, Metatric, con una puntuación de 88 basado en 23 reseñas.

El álbum, ya ganador del premio al Álbum del año en los Brit Awards 2022, competirá en la categoría principal de los Grammy este domingo. Adele buscará repetir su exitosa noche en los Grammy del 2017 en que se llevó cinco premios. Este año esta cuenta con siete nominaciones: 30, Álbum del año, Mejor álbum pop vocal; Easy on me, Canción del año, Grabación del año, Mejor Canción pop, Mejor video musical; y Adele One Night Only a Mejor película musical.

En noviembre del 2022 comenzó su residencia en Las Vegas, Weekends with Adele, programada para su retorno el 25 de marzo.

*Harry Styles, camino a ser el rey del pop

Con el mundo casi entero recorrido, Harry Styles no para. Desde que lanzó en mayo del 2022 su tercer álbum, Harry’s House, el cantante británico se embarcó en un tour internacional, que lo trajo a Chile en diciembre pasado, y que concluirá en julio de este año en Italia.

Harry’s House, grabado y escrito durante el 2020 y 2021, es considerado uno de los trabajos más introspectivos de Styles. Inspirado en el subgénero japonés, city pop, el álbum explora otros géneros también como el pop, rock y R&B. Debutó en el primer puesto de los UK Charts y Billboard 200. Por parte de la crítica, alcanzó el reconocimiento universal y fue incluido en ocho publicaciones como uno de los mejores álbumes del 2022.

Su primer sencillo As it was, no ha parado de sonar en las radios desde que se lanzó. Se convirtió en la canción más escuchada por un artista hombre en sus primeras 24 horas en Spotify. En Estados Unidos se sitúo en la cima de los Billboard Hot 100 durante 15 semanas, la mejor racha para un acto británico y para un artista en solitario. A finales del 2022 se coronó con la canción más escuchada en Spotify y la segunda más escuchada en Apple Music.

Este domingo el ex One Direction, vuelve a los escenarios de los Grammy para presentarse y está nominado en 6 categorías. Harry’s House, Álbum del año, Mejor álbum pop vocal; As it was, Canción del año, Grabación del año,Mejor interpretación pop solo y Mejor video musical.

*Brandi Carlile, la versatilidad del género

La cantante estadounidense se ha consolidado en los últimos años como una de las favoritas para la Academia. Desde el 2019 ha logrado por lo menos una nominación en los Grammy. Este año se sitúa en una lista con exitosos artistas por su álbum In these silent days.

La cantante estadounidense, conocida por su versatilidad en los géneros musicales, desde el folk al country alternativo, en octubre del 2021 lanzó su séptimo álbum de estudio, recibido positivamente y aclamado por la crítica. A finales del 2021 se posicionó en 11 publicaciones de “los mejores álbumes del año”.

“En siete álbumes, Carlile ha demostrado desde hace mucho tiempo que es constitucionalmente incapaz de hacer un mal disco. Ella no va a empezar ahora”, escribía Marc Hirsh de Entertainment Weekly luego de su lanzamiento.

Carlie, una de las confirmadas para presentarse en los Grammy, logró siete nominaciones. In these silent Days, Albúm del año y Mejor álbum americana; You and Me on the Rock, Grabación del año Mejor interpretación de raíces americanas y Mejor canción de raíces estadounidenses; Broken horses, Mejor interpretación de rock y Mejor canción de rock.

*Los Grammy se transmitirán a las 22.00 hrs (hora Chile) por el canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max. La alfombra roja será transmitida por el canal E! Entertaiment Television.